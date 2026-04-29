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Fecha de estreno y detalles del documental de James Rodríguez en Netflix

Documental de James Rodríguez ya tiene fecha de estreno en Netflix.

James Rodríguez
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 29 de 2026
05:59 p. m.
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El documental de James Rodríguez se estrenará el 21 de mayo de 2026 en Netflix. La serie, titulada “James”, contará con tres episodios y recorrerá la vida y carrera del capitán de la Selección Colombia.

La producción llega en un momento clave, a pocos meses del Mundial 2026 y en medio de cuestionamientos sobre su presente deportivo.

¿Cuándo se estrena el documental de James Rodríguez?

El documental de James Rodríguez tendrá estreno global el 21 de mayo y fue dirigido por Simón Brand. La historia inicia en Cúcuta, ciudad natal del jugador, y repasa su paso por clubes como FC Porto, AS Monaco, Real Madrid y Bayern Múnich.

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El estreno coincide con la antesala del Mundial de 2026, lo que aumenta el interés sobre su rol en la Selección Colombia.

Fecha y detalles del documental de James Rodríguez

¿Qué temas abordará el documental de James Rodríguez?

La producción promete mostrar una faceta más personal del jugador. Entre los temas principales está su explosión en el Mundial de Brasil 2014, donde fue goleador del torneo, y su consolidación en la élite europea.

También se abordarán momentos complejos, como su relación con técnicos de alto perfil como Zinedine Zidane, así como sus salidas de clubes recientes y los periodos de inactividad que marcaron su carrera.

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El documental incluye reflexiones del propio James Rodríguez sobre las críticas mediáticas, su disciplina y el impacto de su figura pública.

Además, se destacará su rendimiento con la selección: 122 partidos, 31 goles y 42 asistencias, cifras que lo mantienen como uno de los referentes del fútbol colombiano en la última década.

La producción aborda toda su trayectoria sin omitir episodios. Repasará su crecimiento, los momentos polémicos, el subtítulo en la Copa América 2024 y su objetivo de llegar al Mundial de 2026.

También incluirá material inédito de sus etapas en Everton y Al-Rayyan, así como su actualidad en la MLS, donde recibe elogios pese a tener poca continuidad.

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El documental de James Rodríguez busca ofrecer una visión más completa del jugador, en un momento en el que su futuro deportivo sigue generando expectativa.

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