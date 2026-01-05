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La insólita sanción en Conmebol por reporte de Andrés Rojas: le pegaron a juez de línea con una yuca

El árbitro bogotano puso en su reporte el tamaño de la yuca que impactó a uno de sus asistentes y el club local terminó con millonaria multa.

Árbitro Andrés Rojas y sanción por una yuca
FOTO: AFP | Diez.bo

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
01:40 p. m.
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En medio de la primera fecha de la fase de grupos de competencias Conmebol, se presentó una situación particular que solo podría darse en el fútbol sudamericano. Un club fue sancionado por arrojar una yuca al terreno de juego.

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El insólito hecho se presentó en el partido entre Blooming de Bolivia y River Plate el pasado 4 de mayo, partido correspondiente al grupo H de la Copa Sudamericana. Según el informe arbitral, uno de los árbitros asistentes fue golpeado con el alimento.

La sanción por lanzar una yuca

Este hecho no fue pasado por alto por el árbitro bogotano Andrés Rojas, quien en su reporte mostró el tamaño de la yuca frita, la cual superaba los cinco centímetros de grande, según la foto publicada por el diario boliviano 'Diez'.

El caso llegó hasta la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, donde el juez Lucas Ribeiro decidió sancionar al equipo boliviano con una multa de 15.000 dólares. Además, hizo una advertencia al club para que no se repitan este tipo de episodios.

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