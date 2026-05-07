¿A dónde irá LeBron James para cerrar su carrera en la NBA? Las franquicias que suenan

Después del histórico título de New York Knicks sobre San Antonio Spurs, el mercado de la NBA de cara a la próxima temporada se ha movido.

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Los Knicks llevaban décadas esperando el ansiado título y superaron 4-1 al equipo de Texas. El papel de Jalen Brunson, OG Anunoby y Karl-Anthony Towns fue clave para conquistar el mayor título del baloncesto norteamericano.

¿Qué cambios de jugadores ha habido?

Shams Charania, un periodista de ESPN enfocado en la NBA, ha dado a conocer los movimientos más importantes. Uno de los más mediáticos fue el de Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee Bucks a Miami Heat.

El griego, que fue MVP de la NBA dos veces y MVP en las finales de 2021, llega al club de Florida, en donde hará dupla con Bam Adebayo. Buscarán el cuarto título de la franquicia, después de los logrados en 2006, 2012 y 2013.

Otro traspaso clave fue el de Jaylen Brown, de Boston Celtics a Philadelphia 76ers. A cambio, el cuadro más veces campeón recibe a Paul George. Brown se despidió del equipo tras ser uno de los jugadores más importantes del último tiempo y formar una dupla clave con Jayson Tatum.

Kawhi Leonard, por su parte, dejó a Los Angeles Clippers y retornó a Toronto Raptors, franquicia con la que alzó el título en 2019. Se cree que culminará su exitosa carrera en este equipo.

¿Quiénes suenan para llevarse a LeBron?

Durante el mercado, hay un nombre que ha vuelto a generar eco: el de LeBron James. Quien para muchos es uno de los mejores jugadores de la historia, junto a Michael Jordan, Bill Russell o ‘Magic’ Johnson; cambia de aires.

James dejó a Los Angeles Lakers, donde había estado desde 2018 y logrando el anillo de 2020. A sus 41 años, no piensa aún en el retiro y estos son los equipos que han sonado con fuerza: Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Miami Heat y Golden State Warriors.

Cada oferta tiene un plus: retornar a Cavaliers sería el tercer ciclo y darle cierre a su carrera desde donde comenzó; aparte de recordar el título de 2016. Con los 76ers podría formar un tridente de ensueño con Brown y Joel Embiid. Con Miami Heat volvería a donde tuvo su mejor versión (alzó dos campeonatos) y sería tridente con Antetokounmpo y Adebayo.

Por último, con Warriors les daría una alegría a los fanáticos, dado que culminaría su carrera con Stephen Curry. Hace una década, ambos eran quienes lideraban el torneo y se enfrentaron en más de una final.