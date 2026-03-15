Decisión oficial de la UEFA sobre la Finalissima: se cancela tras desacuerdos entre España y Argentina

La UEFA anunció oficialmente la cancelación de la edición 2026 de la Finalissima, el partido que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y la Copa América. El encuentro debía medir a las selecciones de España y Argentina, pero tras no lograr acordar una fecha viable entre ambas federaciones, se terminó frustrando la organización del evento.

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Inicialmente, el partido estaba programado para disputarse el 27 de marzo en Catar. No obstante, la actual situación política en la región obligó a replantear el escenario. Tras analizar el contexto, la UEFA confirmó que no fue posible mantener el calendario previsto ni encontrar una alternativa que contara con el consenso de todas las partes involucradas.

Los intentos de la UEFA para salvar el partido

Según explicó la organización europea, se exploraron varias opciones para evitar la cancelación. La primera alternativa consistía en disputar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, con una distribución equitativa del 50 % de las entradas para aficionados de cada selección. La propuesta buscaba ofrecer un escenario de alto nivel acorde con la relevancia del partido, pero fue rechazada por la federación de Argentina.

Una segunda posibilidad planteaba un formato de ida y vuelta, con un primer encuentro en Madrid el 27 de marzo y un segundo partido en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a los torneos continentales de 2028. Esta alternativa también fue descartada por la AFA.

El desacuerdo final que llevó a la cancelación

Según UEFA, la postura argentina se centró en disputar el encuentro después del próximo Mundial, una alternativa que resultó inviable debido a la falta de fechas disponibles para España en su calendario internacional.

Ante este escenario, y tras semanas de negociaciones, la UEFA confirmó que no existían condiciones logísticas ni deportivas para organizar el partido, lo que llevó a la cancelación definitiva de la Finalissima 2026.