James Rodríguez entró y salvó al Minnesota con dos asistencias de lujo: video

James Rodríguez volvió a ser determinante en la MLS. El volante colombiano ingresó en el segundo tiempo y transformó completamente el partido de Minnesota United frente a Austin FC con dos asistencias que ilusionaron nuevamente a los aficionados.

El colombiano arrancó el compromiso desde el banco de suplentes y entró cuando Minnesota atravesaba un momento complicado en el marcador. Sin embargo, apenas pisó el terreno de juego comenzó a darle otra dinámica al equipo con su visión y precisión en el último tercio de la cancha.

Aunque el encuentro terminó igualado 2-2, James dejó claro que sigue siendo un futbolista capaz de cambiar partidos en pocos minutos.

James apareció y revolucionó el ataque del Minnesota

Minnesota United perdía el compromiso y necesitaba reacción urgente. Allí apareció James Rodríguez, quien rápidamente empezó a conectar con sus compañeros y a generar peligro constante.

Al minuto 69 llegó la primera joya del colombiano. James levantó un centro preciso que encontró la cabeza de Tani Oluwaseyi, quien puso el empate parcial para el conjunto local.

La influencia del cucuteño no terminó ahí. Ocho minutos después volvió a aparecer con otra asistencia de gran calidad. Esta vez habilitó a Joaquín Pereyra, que definió para el 2-1 y desató la celebración de los hinchas del Minnesota.

Austin reaccionó y amargó la noche de James

Cuando parecía que Minnesota se quedaría con la victoria, Austin FC reaccionó rápidamente y encontró el empate definitivo.

Christian Ramírez apareció para marcar el 2-2 y silenciar el estadio, dejando sin premio completo el gran ingreso de James Rodríguez.

Aun así, la actuación del colombiano volvió a generar comentarios positivos en Estados Unidos, especialmente porque mostró personalidad y calidad en un momento donde se habla mucho de su futuro y de la necesidad de sumar ritmo competitivo antes de volver a la Selección Colombia.