James Rodríguez dejaría la MLS: este sería su último juego con Minnesota United

James Rodríguez vuelve a ocupar los titulares en Estados Unidos. Luego de que se desmintiera la versión sobre un supuesto retiro tras el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, ahora desde la MLS aseguran que el volante colombiano estaría viviendo sus últimos días con Minnesota United.

Aunque la llegada del cucuteño al fútbol estadounidense generó expectativa por su experiencia y calidad, su paso por el club no habría salido como se esperaba.

Según informó The Athletic, suplemento deportivo de The New York Times, James no continuará en el equipo una vez finalice su vínculo contractual, el cual vence oficialmente el próximo 30 de junio.

Revelan cuándo sería el último partido de James en la MLS

Sin embargo, distintas versiones apuntan a que el colombiano abandonaría Minneapolis antes de esa fecha para enfocarse completamente en la preparación de la Copa del Mundo.

La información fue revelada por el periodista Michele Giannone, de Apple TV, quien aseguró que James disputaría únicamente dos partidos más con Minnesota United antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia.

El mediocampista estaría disponible para enfrentar este domingo a Austin FC (fue suplente) y posteriormente jugaría el miércoles 13 de mayo ante Colorado Rapids en el Allianz Field. Ese compromiso marcaría, en principio, su despedida del fútbol estadounidense.

El panorama refleja un semestre complicado para el colombiano, quien no logró consolidarse ni tener la continuidad esperada en la MLS.

El “plan de rescate” de la Selección Colombia

La preocupación en el cuerpo técnico de Selección Colombia es evidente. Néstor Lorenzo quiere recuperar físicamente y futbolísticamente a su principal referente antes del Mundial.

Por eso, el plan sería que James llegue el próximo 15 de mayo a la concentración de la selección para iniciar una “mini-pretemporada” personalizada, similar a la que realizó antes de la pasada Copa América.

La intención del cuerpo técnico es que el entorno de la Selección vuelva a potenciar al capitán colombiano y le permita recuperar su mejor versión para la cita mundialista.