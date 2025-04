¡Le dijo de todo! James protagonizó fuerte ‘pataleta’ y fue expulsado por el árbitro

Una jornada para el olvido vivió James Rodríguez este domingo 20 de abril en el duelo entre León y Monterrey por la Liga MX. El mediocampista colombiano, quien partió como titular y capitán de su equipo, fue protagonista de una de las acciones más polémicas del partido al ser expulsado tras una fuerte discusión con el árbitro central, desatando una ola de reacciones entre aficionados y analistas del fútbol mexicano.

Todo ocurrió sobre el minuto 70’ de la segunda mitad, cuando León ya caía en el marcador ante los ‘Rayados’. James recibió una fuerte entrada en el mediocampo que no fue sancionada por el juez principal. Molesto por la omisión, el colombiano se levantó inmediatamente para increpar con vehemencia al árbitro, reclamando airadamente por la falta no señalada. El árbitro no tardó en mostrarle la tarjeta amarilla por la forma en que protestó.

El reclamo subió de tono y terminó en roja directa

Lejos de calmarse, James Rodríguez siguió discutiendo con el juez en medio del desconcierto de sus compañeros. Su actitud desafiante y el tono elevado de sus reclamos provocaron que el árbitro reconsiderara su decisión y sacara la tarjeta roja directa, expulsando al '10' de León de manera inmediata. La escena fue tensa: el colombiano continuó gritándole al árbitro, visiblemente alterado, mientras abandonaba la cancha entre gestos de frustración y molestia.

El capitán esmeralda dejó a su equipo con un jugador menos en un momento clave del partido, situación que pesó en el desarrollo del encuentro y que complica el panorama para el club en la recta final del campeonato. Además, esta expulsión podría acarrear una sanción más severa, dependiendo del informe arbitral y del comité disciplinario de la liga.

Sin duda, una noche amarga para James Rodríguez, quien venía sumando buenas actuaciones en México, pero esta vez dejó una imagen que le pasará factura en lo deportivo y en lo anímico.