¡Es oficial! James Rodríguez cierra un ciclo en su carrera: ¿Dónde jugará el colombiano?

El futuro del capitán de la Selección Colombia vuelve a estar en el centro del mercado de pases. James Rodríguez cerró oficialmente un nuevo ciclo en su carrera deportiva tras finalizar su vínculo contractual con Minnesota United de la MLS, quedando nuevamente en condición de agente libre mientras analiza las opciones para definir su próximo destino profesional.

El volante colombiano, que había llegado al fútbol de Estados Unidos a principios de año mediante un contrato de corta duración hasta junio con opción de extensión hasta diciembre, no continuará en el conjunto de los Loons.

La franquicia estadounidense confirmó la decisión mediante sus canales oficiales, agradeciendo al '10' por su paso en la institución.

Números y paso relámpago por Minnesota United

El paso de James Rodríguez por la MLS fue breve pero dejó registros de su calidad. En total, el mediocampista ofensivo disputó 5 partidos, sumó 130 minutos y entregó 2 asistencias con la camiseta de Minnesota United antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia.

A pesar de que el acuerdo inicial contemplaba la posibilidad de extender la permanencia del jugador hasta finales de año, Minnesota United no hizo efectiva la cláusula de renovación, concretando así el fin de esta etapa.

Foto: @MNUFC

¿Cuál será el nuevo equipo de James Rodríguez?

Tras su participación con la Selección Colombia, la salida de Minnesota United deja a James Rodríguez con la carta de libertad en la mano para negociar sin restricciones con cualquier club.

En el radar del volante creativo de 35 años ya comienzan a sonar diversos pretendientes: Equipos de diferentes ligas han iniciado sondeos para conocer sus condiciones.

Una de las opciones que se maneja en el último tiempo es una posible llegada a la Lazio, equipo italiano. Hasta el momento es un rumor.

En las próximas semanas se esperan novedades sobre el equipo que sumará a sus filas al talentoso volante cafetero.