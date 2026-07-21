¡El Liverpool fichó a destacado jugador colombiano! Ya es OFICIAL

Una de las estrellas de la Selección Colombia Sub-17 campeona del más reciente Sudamericano de su categoría, se convirtió este 21 de julio en nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra.

Se trata de Samuel Martínez, el volante ofensivo de Atlético Nacional que es oriundo de Tuluá y viste la '10' de la 'tricolor'.

La noticia fue confirmada por el club 'verdolaga' a través de sus redes sociales. Además, también se conoció la foto del momento exacto en el que Samuel Martínez firmó con los 'reds'.

Así se oficializó el fichaje de Samuel Martínez, la estrella de la Selección Colombia Sub-17, al Liverpool

Nacional, en su cuenta de X, explicó el acuerdo al que llegó con el Liverpool por el traspaso de Samuel Martínez.

"Atlético Nacional oficializa el traspaso del juvenil Samuel Martínez al Liverpool de Inglaterra. El canterano 'verdolaga' seguirá en el equipo hasta el próximo año, cuando cumpla su mayoría de edad, y luego viajará al club inglés", se detalló en el post.

"Atlético Nacional, formador de deportistas integrales para el mundo. ¡Éxitos, Samuel!", se complementó.

¿Por cuánto tiempo firmó Samuel Martínez con el Liverpool?

De acuerdo con la información revelada por el periodista Felipe Sierra, el Liverpool adquirió los derechos deportivos de Samuel Martínez por cinco años.

"Samuel Martínez es nuevo jugador del Liverpool, firmando por cinco años", detalló el comunicador en su cuenta de X.

"El volante colombiano llega procedente de Atlético Nacional, donde estará hasta junio de 2027, cuando cumpla la mayoría de edad", concluyó.

¿Cuándo debuta Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026 II?

Atlético Nacional debutará en la Liga BetPlay 2026 II enfrentando a Boyacá Chicó.

Este partido será el sábado 25 de julio, en el Estadio La Independencia, a las 2:00 de la tarde.

Además, tres días después, el 'verdolaga' jugará el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa Colombia, donde le va ganando 2-0 a Tigres.