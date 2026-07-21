CANAL RCN
Deportes

¡El Liverpool fichó a destacado jugador colombiano! Ya es OFICIAL

¿Cuándo llegará la 'joya' colombiana a los 'reds'? Entérese de los detalles completos.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
06:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una de las estrellas de la Selección Colombia Sub-17 campeona del más reciente Sudamericano de su categoría, se convirtió este 21 de julio en nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra.

Se trata de Samuel Martínez, el volante ofensivo de Atlético Nacional que es oriundo de Tuluá y viste la '10' de la 'tricolor'.

Jhon Durán ya tiene nuevo equipo en Europa: aseguran que el trato está cerrado
RELACIONADO

Jhon Durán ya tiene nuevo equipo en Europa: aseguran que el trato está cerrado

La noticia fue confirmada por el club 'verdolaga' a través de sus redes sociales. Además, también se conoció la foto del momento exacto en el que Samuel Martínez firmó con los 'reds'.

Así se oficializó el fichaje de Samuel Martínez, la estrella de la Selección Colombia Sub-17, al Liverpool

Nacional, en su cuenta de X, explicó el acuerdo al que llegó con el Liverpool por el traspaso de Samuel Martínez.

"Atlético Nacional oficializa el traspaso del juvenil Samuel Martínez al Liverpool de Inglaterra. El canterano 'verdolaga' seguirá en el equipo hasta el próximo año, cuando cumpla su mayoría de edad, y luego viajará al club inglés", se detalló en el post.

"Atlético Nacional, formador de deportistas integrales para el mundo. ¡Éxitos, Samuel!", se complementó.

¿Por cuánto tiempo firmó Samuel Martínez con el Liverpool?

De acuerdo con la información revelada por el periodista Felipe Sierra, el Liverpool adquirió los derechos deportivos de Samuel Martínez por cinco años.

"Samuel Martínez es nuevo jugador del Liverpool, firmando por cinco años", detalló el comunicador en su cuenta de X.

"El volante colombiano llega procedente de Atlético Nacional, donde estará hasta junio de 2027, cuando cumpla la mayoría de edad", concluyó.

¿Cuándo debuta Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026 II?

Atlético Nacional debutará en la Liga BetPlay 2026 II enfrentando a Boyacá Chicó.

Millonarios fichará a un excompañero de James Rodríguez: está todo listo
RELACIONADO

Millonarios fichará a un excompañero de James Rodríguez: está todo listo

Este partido será el sábado 25 de julio, en el Estadio La Independencia, a las 2:00 de la tarde.

Además, tres días después, el 'verdolaga' jugará el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa Colombia, donde le va ganando 2-0 a Tigres.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Selección Colombia tendría dos posibles rivales luego del Mundial de 2026: estos serían

Selección de Argentina

Gavi no se guardó nada y rompió el silencio tras la pelea con Leandro Paredes en la final del Mundial 2026

Selección de Argentina

Hubo un giro INESPERADO tras la fuerte pelea entre Paredes y Gavi: esta fue la decisión que se tomó

Otras Noticias

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema se inhibió de abrir investigación formal contra Carlos Andrés Trujillo por caso UNGRD

Para el alto tribunal, no hay pruebas ni evidencias que permitan constatar una supuesta participación del excongresista en el escándalo.

Nicolás Maduro

¿Podría haber una decisión crucial en la tercera audiencia contra Nicolás Maduro en EE. UU.?

Nicolás Maduro estará ante el juez Alvin Hellestein el miércoles 22 de julio, siendo la tercera audiencia desde que comenzó el proceso.

Invima

Invima recomienda no comprar este producto para bajar de peso: tiene registro sanitario falso

Finanzas personales

Salario mínimo 2027 en Colombia: así se calculará el aumento según la inflación y la productividad

Argentina

Polémica mundial: Reconocido actor de Hollywood acusa a Argentina de racismo