¡Tembló repetidas veces en Colombia hoy 21 de julio de 2026!
¿En qué municipios se han sentido estos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos.
Nicolás Forero
07:13 p. m.
Este martes 21 de julio de 2026 se han reportado al menos doce temblores en el país.
El Servicio Geológico Colombiano ha detallado que estos movimientos telúricos se han registrado en zonas de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Huila, Meta y Antioquia.
Además, la entidad también ha especificado las magnitudes y profundidades. ¿Cuáles han sido?
Este fue el temblor más reciente que se reportó en Colombia hoy 21 de julio de 2026
- 3:18 p.m.
Epicentro: Betulia, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 130 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Betulia (Santander), a 9 de Zapatoca (Santander) y a 15 de San Vicente De Chucurí (Santander).
¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 21 de julio de 2026?
- 12:57 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Betulia (Santander), a 9 de Zapatoca (Santander) y a 15 de San Vicente de Chucurí (Santander).
- 3:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 4:31 a.m.
Epicentro: Murindó, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 36 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 38 de Bojayá (Chocó).
- 5:02 a.m.
Epicentro: Mesetas, Meta.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Lejanías (Meta), a 25 de Mesetas (Meta) y a 34 de Uribe (Meta).
- 5:07 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).
- 6:28 a.m.
Epicentro: La Plata, Huila.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de La Argentina (Huila), a 25 de La Plata (Huila) y a 30 de Inzá (Cauca).
- 7:48 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).
7:49 a.m.
Epicentro: Tuluá, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 117 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Riofrío (Valle del Cauca), a 8 de Tuluá (Valle del Cauca) y a 12 de San Pedro (Valle del Cauca).
- 8:06 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).
- 12:11 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: 149 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 12:37 p.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 8 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).