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¿Podría haber una decisión crucial en la tercera audiencia contra Nicolás Maduro en EE. UU.?

Nicolás Maduro estará ante el juez Alvin Hellestein el miércoles 22 de julio, siendo la tercera audiencia desde que comenzó el proceso.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
06:24 p. m.
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Desde la Operación Resolución Absoluta, puesta en marcha el sábado 3 de enero de 2026 y concluyendo con la captura de Nicolás Maduro; ha habido avances en el proceso judicial que se adelanta en Estados Unidos.

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Aquel día también fue arrestada su esposa Cilia Flores y ambos se encuentran en el Centro de Detención de Brooklyn, Nueva York. Más de seis meses después, se han llevado a cabo dos audiencias ante el juez Alvin Hellerstein.

¿Cuándo es la tercera audiencia contra Maduro?

En un principio, la tercera estaba estipulada para el 30 de junio; pero la Fiscalía solicitó aplazarla. El juez dio el visto bueno y la fecha agendada quedó para el miércoles 22 de julio.

Noticias RCN conversó con el analista Alejandro Cardozo, politólogo e investigador de la Universidad Sergio Arboleda, sobre lo que podría ocurrir en las próximas horas.

En primer lugar, explicó que la audiencia de revisión será privada, al igual que las anteriores, y la Fiscalía le presentará a la defensa el material acusatorio, presionándola para que este contenido no sea difundido entre los funcionarios venezolanos coimputados aún en el poder (como Diosdado Cabello).

Con respecto a Barry Pollack, el abogado que está representando a Maduro y Flores, Cardozo sostuvo que su estrategia podría centrarse nuevamente en pedir que los cargos se desestimen, argumentando que la operación del 3 de enero supuestamente violó los tratados de inmunidad diplomática.

¿Cuáles son los otros procesos contra Maduro?

Es importante recordar que este no es el único proceso contra el venezolano. En el Distrito Sur de Florida, fue imputado con Cabello, Tarek William Saab y Padrino López por el secuestro de estadounidenses, quienes exigen una indemnización millonaria.

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El segundo se lleva a cabo en Nueva York y corresponde a una demanda civil por la muerte de varios jóvenes (ejecuciones extrajudiciales) entre 2017 y 2021 durante las protestas. Por si fuera poco, en Argentina hay solicitud de extradición.

Para Cardozo, la tercera audiencia generará una “tormenta muy importante dentro de un chavismo que está desgastado”. Sumado a ello, recalcó que se debe tener en cuenta quiénes son los coimputados: Cabello, López y otros altos mandos del régimen, de acuerdo con The New York Times.

El ente acusador entonces se mantiene en que el material probatorio no se les debe presentar, debido a que podría afectar el rumbo del caso.

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