James Rodríguez recibió el apoyo de sus compañeros de São Paulo: "Lo apoyaremos"

James Rodríguez no atraviesa su mejor momento deportivo en São Paulo. El volante cucuteño, de 32 años, lleva casi un mes sin ver acción con el 'soberano' y nha tenido ningún tipo de protagonismo en el esquema de Luis Zubeldía. El exjugador del Bayern Múnich y Real Madrid tendría los días contados en el equipo brasileño; sin embargo, Lucas Moura le dio un 'espaldarazo'.

Rodríguez Rubio tuvo un gran desempeño con la Selección Colombia en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Asimismo, se reportó con buenas actuaciones contra España y Rumania. Lastimosamente, sufrió percances físicos en su regreso al Morumbi y en lo que va corrido del 2024 ha disputado escasos ocho partidos (265' minutos), en los cuales se reportó con un gol y una asistencia.

Por ahora, Moura apoyó a su compañero, quien ha estado en el 'ojo del huracán' por su flojos números desde su llegada a Brasil. El exjugador de París Saint-Germain y Tottenham llenó de elogios la carrera internacional que construyó el '10' de la 'amarilla'.

São Paulo definirá el futuro de James Rodríguez tras la Copa América

El futbolista surgido en Envigado tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025; no obstante, São Paulo le buscaría salida una vez finalice la Copa América. "Será convocado y la ventana determinará el futuro de James", dijo Julio Casares, presidente del 'tricolor paulista', en una conversación con 'ESPN'. El club está consciente de que el mediocampista podrá brillar y valorizarse en este certamen.

Lucas Moura apoyó a James Rodríguez

"James (Rodríguez) es un jugador que no necesita comentarios por la carrera que ha tenido. Evidentemente en São Paulo no es lo que él esperaba, no es lo que esperaban los aficionados. Pero sigue siendo nuestro jugador, entrena todos los días, pero es una situación del club, del entrenador, de él mismo", empezó diciendo el brasileño en un video publicado por Gabriel Sá, en 'X'.

"No les corresponde a los jugadores hablar. Mientras sea jugador del São Paulo, lo apoyaremos y veremos qué pasa en los próximos días", concluyó.