James Rodríguez recibió sus primeras críticas en Brasil: "Está lejos de tener el impacto esperado"

James Rodríguez no atraviesa su mejor momento futbolístico y en Sao Paulo empiezan a pedir un alza en su rendimiento. El volante cucuteño, de 32 años, no brilló con la Selección Colombia; a pesar de que sumó minutos contra Venezuela y Chile. Dorival Júnior no lo tendría en su once inicial para afrontar el partido de ida contra Flamengo, por la final de la Copa de Brasil.

Este domingo, el 'tricolor' visitará al 'Fla' para disputar los primeros 90 minutos de este decisivo 'choque'. Eliminados de la Copa Sudamericana (Rodríguez erró el único penalti de Sao Paulo contra Liga de Quito) y lejos de los primeros puestos en el Brasileirão, Sao Paulo se juega la temporada contra el equipo que dirige Jorge Sampaoli, el cual también llega urgido de un buen resultado.

Rodríguez aún no 'despega' con el equipo brasileño. En la serie contra LDU Quito se reportó con una asistencia, desde un tiro de esquina, que aprovechó Robert Arboleda. Ese gol forzó la tanda de penaltis, donde el '10' de la Selección Colombia falló el segundo cobro. Los ecuatorianos estuvieron precisos con sus remates y Rafael no pudo mantener viva la ilusión internacional de Sao Paulo.

Tras esa decepción, el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich viajó a Barranquilla para unirse a la 'tricolor' en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. Sumó 15' minutos en el Metropolitano, pero no tuvo ningún aporte significativo. En Santiago de Chile volvió a ir al banco de suplentes y entró al 58' por Jorge Carrascal. Tampoco se le vio cómodo en la cancha de Colo-Colo y no generó un impacto en la escuadra que dirige Néstor Lorenzo.

Las críticas de la prensa brasileña contra James Rodríguez

"Convocado por Colombia, el volante disputó los dos partidos de la ventana de las Eliminatorias Sudamericanas y no pudo ganar más terreno con Sao Paulo antes de la fase final", empezó diciendo 'Globo Esporte'.

"Todavía está lejos de tener el impacto esperado. Por falta de tiempo y de oportunidades, el colombiano se encuentra lejos de iniciar como uno de los protagonistas para el partido contra Flamengo", concluyó.