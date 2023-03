James Rodríguez fue la gran ausencia de Colombia frente a Japón: ¿qué pasó?

Las noticias que llegan por parte de la Selección Colombia desde Japón no son las más positivas, pues minutos antes del juego del combinado patrio frente a la selección asiática, se dio a conocer que James Rodríguez no será tenido en cuenta para este partido, pues todo parece indicar que una lesión lo dejó por fuera del segundo juego amistoso del equipo cafetero.

Según las informaciones que se han dado a conocer, James Rodríguez sufrió algunas molestias físicas en el entrenamiento del domingo 26 de marzo, razón por la cual no estuvo con sus compañeros e hizo trabajos diferenciados, haciendo prender las alarmas en el combinado patrio y en el Olympiacos.

A pesar de los rumores presentando sobre la presencia de James en el once titular de Colombia frente a la Selección de Japón, se dio a conocer que el colombiano no se pudo recuperar de sus molestias físicas y por esta razón no fue tenido en cuenta para el segundo juego del equipo cafetero en suelo asiático.

Vale recordar que James Rodríguez llegó a la convocatoria de la Selección Colombia con poca continuidad en el Olympiacos, pues una lesión en el sóleo lo dejó por fuera aproximadamente un mes, haciendo que se perdiera varios juegos importantes con el equipo de Grecia.

Rendimiento de James con Colombia

En el primer juego amistoso de la Selección Colombia en suelo asiático, James Rodríguez tuvo una gran actuación, pues logró disputar 69 minutos en el juego frente a Corea del Sur y marcó el gol del descuento, dejando buenas sensaciones entre el cuerpo técnico, el cual ha manifestado que el cucuteño es pieza clave para el camino rumbo al Mundial del 2026.

Se espera que, en los próximos días, Olympiacos, equipo dueño del pase del jugador, le haga los exámenes pertinentes y dé a conocer el dictamen médico del cucuteño.

Otros jugadores lesionados en Colombia

Otro de los jugadores que no estuvo en el juego frente a la Selección de Japón fue Juan Fernando Quintero, quien fue desconvocado por el equipo cafetero por algunas molestias físicas presentadas antes del juego frente a Corea del Sur.

Según dio a conocer el entrenador Néstor Lorenzo, Juan Fernando Quintero tiene un edema óseo, la cual prende las alarmas en la ciudad de Barranquilla.

"El cuerpo médico de la Selección Colombia le mandó a hacer una resonancia magnética, que es un estudio un poco más sutil, y le salió un edema óseo, y eso es lo que justifica el dolor que Juanfer siente. Lamentablemente, no está disponible, porque necesita reposo", fue el parte médico que dio la FCF.