James se confesó sobre lo que pasó con Reinaldo en la Selección Colombia

La Selección Colombia y James Rodríguez tienen como propósito el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá en 2026, luego de no lograr la clasificación para Catar 2022 y donde el futbolista no olvida lo ocurrido.

Con un presente alentador en el Olympiacos de Grecia, el futbolista colombiano reapareció en la plataforma Twitch para ser entrevistado por el portugués Richardinho, uno de los jugadores más importantes de fútbol sala.

En diálogo con Ricardinho, el futbolista colombiano no pudo ocultar su frustración por no haber clasificado a la Selección Colombia al Mundial de Catar 2022 y además, confesó lo que ocurrió con Reinaldo Rueda en el momento que fue seleccionador de la ‘Tricolor’.

“Para las Eliminatorias yo no estuve en 6 partidos. Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más, aunque es algo que no se sabe, es injusto pensar en eso sin haber estado En los últimos 4 partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien”

Además, afirmando que no haber estado ausente con la Selección Colombia en esos seis partidos la situación pudo ser distinta, James Rodríguez aseguró que con 35 años en 2026, está en forma para la próxima cita mundialista.

“Siempre me va a quedar eso, que si hubiera estado en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más. Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años, es una buena edad”

James Rodríguez y su ausencia con Colombia contra EE. UU.

La Selección Colombia disputará un encuentro amistoso este sábado contra los Estados Unidos y el entrenador argentina Néstor Lorenzo tomó la decisión de no contar con James Rodríguez y entre otros para el primer duelo de la ‘Tricolor’ en el 2023.