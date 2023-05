James rompió el silencio sobre la goleada frente a Ecuador y de su vínculo con Carlos Queiroz

James Rodríguez ha sido uno de los más grandes líderes de la Selección Colombia a lo largo de la última década y por consiguiente uno de los más señalados después de la goleada sufrida a manos de Ecuador en la Eliminatoria de Catar 2022, pues muchos periodistas incluso aseguraron que se había tratado de un ‘cajón’ por parte del equipo hacia el entrenador Carlos Queiroz por supuestas molestias de los jugadores hacia el cuerpo técnico.

El cucuteño habló en Noticias RCN con la directora de Deportes RCN, Andrea Guerrero y el relator de Win Sports, Eduardo Luis, acerca de todos los rumores que en aquel momento estuvieron alrededor de la Selección y especialmente de él, pues se trataba del capitán del equipo.

Muchos periodistas aseguraron que James había liderado la idea de perder dolorosamente frente a Ecuador en las Eliminatorias y así obtener la salida de Carlos Queiroz del banquillo tricolor. Sin embargo, el ‘10’ colombiano negó todo y manifestó que era “imposible” hacer todo para perder en un equipo que está lleno de ganadores.

Ecuador 6-1 Colombia

“Mucha gente habla cosas fuera. Muchos dicen que peleamos con el entrenador. Es todo mentira. Cómo vamos a querer perder 6-1 es imposible. Tipos que somos ganadores, es imposible que queramos perder para sacar a alguien. Lo más obvio siempre es querer ganar para que las cosas estén bien”, dijo inicialmente el futbolista.

Respecto a los rumores sobre Carlos Queiroz, James indicó: “Teníamos muy buena relación con el técnico que había y bueno eso es normal cuando se da una pérdida así de 6-1. Yo ya lo viví en todo lado, en la Selección, en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, así es en lo equipos grandes”.

“Yo no me arrepiento de absolutamente nada. Yo ya soy grande y sé qué es lo que hago bien y qué es lo que hago mal y no me lo tiene que estar diciendo nadie”, concluyó.