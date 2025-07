James Rodríguez fue suplente en el debut de León y Berizzo reveló sin filtro la razón de su decisión

El Club León de México tuvo un amargo inicio en el torneo de la Liga MX, cayendo 1-0 ante Atlético San Luis en su propia casa, el Nou Camp.

Más allá del resultado, la sorpresa de la jornada fue la suplencia de James Rodríguez, quien regresó a las canchas después de un mes de inactividad.

El mediocampista colombiano, para desilusión de miles de asistentes, vio gran parte del compromiso desde el banquillo y, a pesar de su ingreso en la segunda mitad, no logró cambiar el rumbo del encuentro.

Tras el pitazo final y con el gol de la victoria del Atlético San Luis en el último minuto, que silenció a la afición esmeralda, el técnico de León, Eduardo Berizzo, compareció ante los medios.

Su explicación sobre la ausencia de James en el once titular arrojó luz sobre el estado físico del plantel y los desafíos que enfrenta el equipo en esta nueva fase del campeonato.

James Rodríguez fue suplente en el debut de León en el torneo de México

La razón principal de la suplencia de James Rodríguez, según las declaraciones de Eduardo Berizzo, se centró en la condición física y el tiempo de preparación del jugador. El técnico argentino fue claro al señalar que James no estaba para jugar todo el partido.

La formación tiene que ver con que Fonseca y James no estaban para jugar todo el partido, llegaron después a la preparación. Pero explicar el partido a partir de las ausencias no me gusta. Me gusta hablar de lo que pasó, no de lo que pudiese haber ocurrido, mencionó.

Esta declaración reveló que ambos futbolistas no contaban con la carga de entrenamientos necesaria para afrontar los 90 minutos de un partido de alta competencia, lo que llevó a Berizzo a optar por otras alternativas en el once inicial.

Berizzo, sin embargo, evitó centrar el análisis del partido únicamente en las ausencias.

"Explicar el partido a partir de las ausencias no me gusta. Me gusta hablar de lo que pasó, no de lo que pudiese haber ocurrido", sentenció el estratega, enfatizando la importancia de evaluar el rendimiento colectivo más allá de las individualidades.

El ingreso de James se dio a los 62 minutos, en reemplazo de Carlos Cisneros, y aunque el colombiano mostró destellos de su calidad, no logró el brillo esperado ni pudo evitar la derrota de su equipo.

James Rodríguez no estuvo en los planes de Berizzo en el debut de León

El Club León enfrenta importantes desafíos, y el propio Eduardo Berizzo reconoció que el equipo está lejos del nivel mostrado a principios de año.

La derrota en el debut de la Liga MX es una continuación de una racha negativa que incluye la eliminación en cuartos de final del Torneo Clausura a manos de Cruz Azul. A esto se suma la pérdida de varios jugadores clave y la falta de llegada de los refuerzos solicitados por el cuerpo técnico.

Berizzo fue enfático al describir las deficiencias observadas en el campo: "Nos faltó jugar más rápido, con inteligencia". Para revertir esta situación, el estratega argentino señaló que habrá "mucho trabajo por delante".