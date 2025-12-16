¿Mano dura para Neyser Villarreal? Cruzeiro presentó a una leyenda como su nuevo DT

Luego de toda la novela con Millonarios y tras ser figura de la Selección Colombia sub-20, Neyser Villarreal está a la expectativa del primer gran reto de su carrera a nivel de clubes, que será su debut en 2026 con Cruzeiro de Brasil, club que adquirió sus derechos deportivos hasta 2030.

El goleador del proceso de César Torres con la 'Tricolor' llegó a este club tras no renovar su contrato con Millonarios. Ahora, junto al colombiano Luis Sinisterra esperan hacer una gran temporada 2026, luego de clasificar a la Copa Libertadores tras quedar terceros este año.

El nuevo técnico de Cruzeiro

A pesar del éxito de esta temporada, el equipo se quedó sin director técnico tras la inesperada renuncia del portugués Leonardo Jardim, por relaciones ligadas a su salud física y mental que él mismo explicó, asegurando que su cuerpo le dio señales para dar un paso al costado.

Ante esto, Cruzeiro se puso en la búsqueda de un nuevo entrenador y se confirmó la contratación de un histórico como Adenor Leonardo Bacchi, conocido en el mundo del fútbol como Tite, quien durante varios años estuvo al frente de la Selección de Brasil y recientemente destacó al frente de Flamengo.

La carrera de Tite y su influencia en los colombianos de Cruzeiro

Tite es uno de los técnicos más ganadores del fútbol brasileño con dos Brasileiraos, una Copa de Brasil, cinco campeonatos regionales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa y Mundial de Clubes en su palmarés, al frente de diferentes equipos.

Ahora tendrá a Neyser Villarreal, quien todavía sigue en su proceso formativo, así como a un experimentado extremo como Luis Sinisterra, que espera repuntar en su rendimiento y regresar a la Selección Colombia antes del Mundial.