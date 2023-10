¿Nuevo amorío? James Rodríguez estaría saliendo con reconocida cantante de Argentina

Una vez más, James Rodríguez es el centro de atención de varios medios de comunicación de Sudamérica y no precisamente por su rendimiento mostrado en São Paulo, sino por las acciones que ha realizado el colombiano fueras de las canchas, los cuales han hecho revolucionar las redes sociales con una posible nueva relación.

En esta oportunidad James Rodríguez es vinculado con una reconocida cantante argentina, que por medio de una entrevista aseguró que ya tuvo una cita con el futbolista y a pesar de que no confirmó que era el jugador colombiano, todo señala que sería el exjugador del Real Madrid.

La mujer con la que se relaciona a James Rodríguez es Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida como ‘La Joaqui’, cantante de 29 años que ha tomado protagonismo por sus canciones de rap, trap, cumbia argentina, género urbano, reguetón y RKT, lo que ha hecho que tome protagonismo en todo el mundo.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza tras la entrevista de la mujer en el programa ‘Podemos Hablar’ de Canal Telefé. Uno de sus conductores le pregunta a ‘La Joaqui’ si había tenido una relación con una persona que ella consideraba como ídolo, a lo que ella pidió aclaración a qué se referían con “relación”, dejando claro es contacto o conversaciones.

Ante la aclaración de los conductores del programa, la mujer de 29 años contestó “¡Ya fue! 'Mel', perdóname por lo que voy a hacer (…) Cuando tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista y yo decía: '¡Ay no! ¡Este tipo es el pu… amor de mi vida!’. Y ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia (de Instagram)”, aseguró la cantante argentina.

Además, agregó: “No puedo decir quién es. Pero quiero contar lo especial, todavía me estoy conociendo. Aclaro que no es nadie de Argentina, tengo muchos amigos que juegan al fútbol, me han involucrado con muchos y ninguno es. Es de afuera. Guardémoslo. No puedo, porque si digo quién es o su origen, dan los números para que mi adolescencia. Es el amor de toda mi vida”.

Mensaje que le habría escrito James Rodríguez a la cantante

Según reveló la cantante, el futbolista le escribió por medio de su cuenta de Instagram “Conozcámonos, me pareces re interesante. Yo estoy muy tranquilo por conocerte a vos, porque la energía no miente”. ‘La Joaqui’ accedió a la cita con el jugador “Almorzamos juntos, en otro país… No puedo decir qué país… En el próximo programa, cuando venga a anunciarte una cosa muy importante, que tampoco voy a decir hoy, lo digo”.

Por otro lado, la cantante argentina reveló que fue el futbolista, está fuera de Argentina, pero dejó claro que nadie la había besado como lo hizo el deportista.

“Me estoy conociendo… Está afuera (de Argentina), pero cerca… Nunca nadie así me besó en mi vida”, agregó la cantante.

¿Por qué relacionan a la ‘Joaqui’ con James Rodríguez?

Con las señales que dio la cantante colombiana, todo parece indicar que sería James Rodríguez, puesto que el volante fue referente del club argentino (Banfield) hace 15 años. Además, algunas interacciones en las redes sociales serían la pista clave para concluir que sería el jugador de la Selección Colombia.

Como ya el fútbol para mi es una mierda, el jugador que sale con La Joaqui es James Rodríguez. Después me explayo pic.twitter.com/zQ4NUqsvwg — Sabadon't Velez (@BenjaMastro) October 8, 2023

A la imagen anteriormente mostrada, se le suma los likes que ambas celebridades se dan en las publicaciones.

Le puede interesar: James Rodríguez espera resurgir donde todo empezó: su consagración contra Uruguay en Brasil 2014