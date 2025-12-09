CANAL RCN
Revelan reacción y mensaje de James Rodríguez a Carlos Lampe, de Bolivia, tras celebrar con camiseta de Colombia

El arquero boliviano vistió la camiseta de James Rodríguez, le envió una foto al '10' y el capitán 'tricolor' respondió. ¿Qué dijo?

Foto: captura de pantalla del video y AFP.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
04:58 p. m.
El pasado 9 de septiembre de 2025, la Selección de Bolivia se quedó con el cupo de repechaje que se otorga en las Eliminatorias Sudamericanas.

En El Alto, Bolivia enfrentó a Brasil y lo venció 1-0 con un gol de penalti de Miguel Terceros. Sin embargo, la 'verde' no solo necesitaba ganar, sino que esperar que Venezuela, en Maturín, no sumara de a tres ante la Selección Colombia.

Y, finalmente, aparte de hacer la tarea que le correspondía, contó con la ayuda de la Selección Colombia debido a que los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron 3-6 a la Selección de Venezuela.

Fue así como, tras la clasificación del seleccionado boliviano al repechaje para intentar estar presente en el Mundial 2026, Carlos Lampe, el arquero y capitán de su país, celebró poniéndose una camiseta de la Selección Colombia, la cual había cambiado con James Rodríguez.

Por lo tanto, tras enterarse de lo sucedido, el '10' de la 'tricolor' tuvo una comunicación con Carlos Lampe y en las últimas horas se filtró qué se dijeron.

Así reaccionó James Rodríguez después de que Carlos Lampe, de Bolivia, se puso la camiseta de la Selección Colombia

Carlos Lampe, el arquero de la Selección de Bolivia, tuvo un diálogo con Win Sports y reveló cuál fue el mensaje de James Rodríguez luego de que él celebró con la camiseta 'tricolor'.

"Esta camiseta la había cambiado en el amistoso pasado, cuando James cumplió 100 partidos. Tengo otra de él, que fue la primera que cambiamos, pero esa la tengo enmarcada y con una foto de los dos", comenzó afirmando Carlos Lampe.

"La camiseta la llevé a Colombia y dije que en el estadio se la mandaba para que me la firmara y guardarla en la colección, pero la olvidé en mi valija por lo concentrado que estaba en el partido. Entonces se devolvió conmigo, justo la tenía después de lo que pasó contra Brasil y nosotros dependíamos de ustedes también. Ahí aproveché para ponérmela, le mandé una fotico a James y él me felicitó y me expresó sus deseos de que podamos estar también en el Mundial", complementó.

¿Cuántos puntos hizo Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas?

Bolivia se quedó con el repechaje tras sumar 20 puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas y ascender a la séptima posición.

En los 18 partidos, el seleccionado boliviano ganó seis, empató dos, perdió 10 y tuvo como goleador y figura a Miguel Terceros.

 

