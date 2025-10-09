CANAL RCN
Deportes

El dato con el que James terminó la eliminatoria y cerró bocas ante su notable superioridad

James Rodríguez superó abismalmente a todos los jugadores de las eliminatorias con este impresionante dato.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
06:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

James Rodríguez terminó las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 enviando un mensaje claro a sus críticos: sigue siendo el futbolista más determinante de la Selección Colombia. De acuerdo con los datos de la plataforma especializada Opta, el capitán de la Tricolor fue el jugador que más oportunidades de remate generó en todo el clasificatorio, superando por un amplio margen a figuras de talla mundial.

El mediocampista registró 56 pases que terminaron en disparos de sus compañeros, duplicando prácticamente a su más cercano perseguidor, el brasileño Raphinha (28). Detrás se ubicaron Ramiro Vaca de Bolivia (26), Yeferson Soteldo de Venezuela (25) y Lionel Messi de Argentina (24), lo que dimensiona el impacto ofensivo de James en el proceso que clasificó a Colombia a la Copa del Mundo.

El sorprendente regalo que James Rodríguez recibió de la Conmebol antes del duelo con Venezuela
RELACIONADO

El sorprendente regalo que James Rodríguez recibió de la Conmebol antes del duelo con Venezuela

El talento de James, clave en la Tricolor

Más allá de las críticas sobre su regularidad en clubes, James ha demostrado que en la Selección mantiene un nivel sobresaliente. Su visión de juego, precisión en el último pase y capacidad para romper líneas se convirtieron en armas fundamentales para que la Tricolor lograra un cupo directo al Mundial.

Cada partido fue una muestra de liderazgo y jerarquía: su conexión con Luis Díaz, Jhon Córdoba y recientemente Luis Suárez permitió que el equipo tuviera múltiples variantes ofensivas. Los datos de Opta confirman que, incluso en encuentros de máxima presión, el mediocampista mantuvo su influencia en el campo y fue el motor de la creación de juego.

Luis Suárez: de qué equipo es hincha en Colombia y su breve paso por el FPC
RELACIONADO

Luis Suárez: de qué equipo es hincha en Colombia y su breve paso por el FPC

Un cierre que silencia las críticas

Con este dato, James Rodríguez no solo reafirma su vigencia, sino que también responde a quienes dudaban de su presencia en la selección. Su aporte estadístico lo consolida como el cerebro de la Tricolor y le permite encarar con confianza la preparación hacia el Mundial de 2026, donde buscará liderar al equipo a una actuación histórica.

El capitán ha dejado claro que, mientras esté en el campo, Colombia contará con uno de los jugadores más creativos y decisivos del continente.

James Rodríguez y el tierno momento que compartió con su hijo Samuel en la cancha
RELACIONADO

James Rodríguez y el tierno momento que compartió con su hijo Samuel en la cancha

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Eliminatorias sudamericanas

Periodista venezolano 'disminuyó' a Colombia y aseguró que su selección ganaría 'bien': revelan video

Luis Suárez

Hasta Bayern Múnich se deshizo de elogios para Luis Suárez por su póker de goles

Selección Colombia

Luis Suárez: de qué equipo es hincha en Colombia y su breve paso por el FPC

Otras Noticias

Icetex

Ministerio de Hacienda emitió concepto no favorable a proyecto que busca reformar el Icetex

Catherine Juvinao, quien está liderando el proyecto, le hizo un llamado al Gobierno.

La casa de los famosos

¡Inesperado! Exparticipantes de La Casa de los Famosos revelan que ya no están juntos

La pareja formada en el reality decidió poner fin a su romance, aunque aseguraron que mantienen una buena relación y agradecen el apoyo de sus seguidores.

Donald Trump

¿Quién era Charlie Kirk, activista conservador afín a Trump que fue asesinado en Utah?

LinkedIn

Los 7 errores más comunes que llevan a que descarten su CV en LinkedIn y cómo evitarlos

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos