El dato con el que James terminó la eliminatoria y cerró bocas ante su notable superioridad

James Rodríguez terminó las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 enviando un mensaje claro a sus críticos: sigue siendo el futbolista más determinante de la Selección Colombia. De acuerdo con los datos de la plataforma especializada Opta, el capitán de la Tricolor fue el jugador que más oportunidades de remate generó en todo el clasificatorio, superando por un amplio margen a figuras de talla mundial.

El mediocampista registró 56 pases que terminaron en disparos de sus compañeros, duplicando prácticamente a su más cercano perseguidor, el brasileño Raphinha (28). Detrás se ubicaron Ramiro Vaca de Bolivia (26), Yeferson Soteldo de Venezuela (25) y Lionel Messi de Argentina (24), lo que dimensiona el impacto ofensivo de James en el proceso que clasificó a Colombia a la Copa del Mundo.

El talento de James, clave en la Tricolor

Más allá de las críticas sobre su regularidad en clubes, James ha demostrado que en la Selección mantiene un nivel sobresaliente. Su visión de juego, precisión en el último pase y capacidad para romper líneas se convirtieron en armas fundamentales para que la Tricolor lograra un cupo directo al Mundial.

Cada partido fue una muestra de liderazgo y jerarquía: su conexión con Luis Díaz, Jhon Córdoba y recientemente Luis Suárez permitió que el equipo tuviera múltiples variantes ofensivas. Los datos de Opta confirman que, incluso en encuentros de máxima presión, el mediocampista mantuvo su influencia en el campo y fue el motor de la creación de juego.

Un cierre que silencia las críticas

Con este dato, James Rodríguez no solo reafirma su vigencia, sino que también responde a quienes dudaban de su presencia en la selección. Su aporte estadístico lo consolida como el cerebro de la Tricolor y le permite encarar con confianza la preparación hacia el Mundial de 2026, donde buscará liderar al equipo a una actuación histórica.

El capitán ha dejado claro que, mientras esté en el campo, Colombia contará con uno de los jugadores más creativos y decisivos del continente.