James Rodríguez y el tierno momento que compartió con su hijo Samuel en la cancha

James Rodríguez y la imagen que conmovió a todos los colombianos en la noche de la clasificación junto a su hijo.

James Rodríguez y su hijo Samuel himno de Colombia
Foto: AFP

septiembre 05 de 2025
06:45 p. m.
En una noche histórica para el fútbol colombiano, marcada por la clasificación al Mundial de 2026, un momento fuera del campo de juego conmovió a millones de personas.

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, protagonizó un tierno gesto con su hijo Samuel durante el himno nacional, dejando una de las imágenes más emotivas del partido.

El tierno momento entre James Rodríguez y su hijo en el himno de Colombia

Antes de que el balón comenzara a rodar, el mediocampista caminó hacia el césped del Metropolitano de Barranquilla de la mano de su hijo, de casi seis años que se ha convertido en su compañero de ceremonias.


Durante los actos protocolarios, mientras sonaban las notas del himno, Samuel posó junto a su padre con la mano sobre el escudo, un gesto que enterneció a la multitud.

Sin embargo, en un momento de gran simbolismo, el pequeño, por la inocencia de su edad, se colocó la mano izquierda sobre el corazón.

Fue entonces cuando James, con la ternura de un padre, tomó la mano de su hijo y la ubicó en su lugar correcto: la derecha, sobre el escudo de la camiseta, para enseñar al pequeño el gesto de respeto por los símbolos patrios.

El legado de James Rodríguez con su hijo Samuel

El tierno gesto de James Rodríguez no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los comentarios de admiración y respeto no se hicieron esperar.

Los usuarios destacaron la importancia del ejemplo que el futbolista le está dando a su hijo, demostrando que el amor por la patria y el respeto por sus símbolos se transmiten de generación en generación.

La imagen de padre e hijo, unidos en ese momento de profunda solemnidad, se ha convertido en un símbolo de la pasión por el fútbol y la conexión de la familia.

James, que fue la figura del partido y autor del gol que abrió la senda de la victoria, ha demostrado que su liderazgo va mucho más allá de la cancha. Su legado, ahora, también se construye a través de la educación y el ejemplo que le da a su hijo.

