Video | El gesto de furia de James Rodríguez que nadie vio en el duelo con Bolivia por eliminatorias

El capitán de la tricolor se mostró muy molesto contra, aparentemente, un compañero.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
12:58 p. m.
La Selección Colombia logró clasificarse este jueves al Mundial del año 2026, luego de vencer de manera categórica a su similar de Bolivia por un marcador de 3-0.

Los cafeteros espantaron los fantasmas del pasado y consiguieron el boleto a la cita orbital. Todo esto se dio gracias a los goles de Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba y James Rodríguez, este último, una de las figuras del partido.

El 10 colombiano volvió a ser determinante con la tricolor e incluso batió el récord de ser el goleador cafetero en las eliminatorias.

El gesto de furia de James Rodríguez en el duelo con Bolivia

Ahora, más allá de lo futbolístico, un video se hizo viral en redes sociales donde se vio la molestia del 10 con, aparentemente, un compañero dentro del terreno de juego.

Las imágenes que circularon en cuentas de X mostraron al ’10’ de la Tricolor furioso y alegando con alguien. Al parecer, el señalado sería su propio compañero de equipo, Richard Ríos.

Mientras manoteaba molesto, el cucuteño pronunció: “¿Por qué se va así? La p... que lo parió”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia de mayores jugará su próximo partido el martes 9 de septiembre de 2025, cuando enfrente a Venezuela por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela, y servirá para cerrar el ciclo de la 'Tricolor' en esta fase de clasificación.

Cabe recordar que la tricolor se medirá con dos rivales más en el mes de noviembre para así disponerse a conocer en diciembre sus rivales en el Mundial de 2026.

