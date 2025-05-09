¿Fue el último partido de James por Eliminatorias en Barranquilla? Jugador de la Selección rompió el silencio

La Selección Colombia se encuentra celebrando la clasificación al Mundial del 2026 tras ganarle 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

James Rodríguez, que abrió el marcador en la noche del 4 de septiembre de 2025, fue uno de los más emocionados tras la consecución del objetivo y quiso tener un momento de intimidad en la mitad de la cancha del 'Metro'.

Por lo tanto, cuando todos los jugadores y el cuerpo técnico ingresaron al camerino, el '10' se quedó sentado en el césped meditando sobre su proceso en la Selección Colombia.

Esa imagen se viralizó rápidamente y algunos hinchas han rumorado que, posiblemente, ese partido vs. Bolivia haya sido el último que James Rodríguez jugó en Barranquilla por Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, el volante creativo ya se encuentra mentalizado en lo que será el Mundial del 2026 y no ha respondido si jugó su último partido por Eliminatorias en condición de local o si seguirá estando presente en las próximas.

Pero, debido a lo que se comenzó a hablar en el entorno, un jugador de la Selección Colombia fue consultado acerca de los rumores y entregó una respuesta contundente.

¿James Rodríguez jugó su último partido en Barranquilla por Eliminatorias Sudamericanas? Esto dijo Jefferson Lerma

Jefferson Lerma, el volante titular de la Selección Colombia, valoró la clasificación al Mundial y aseguró que el equipo está mentalizado en seguir consiguiendo logros importantes.

Además, en cuanto a James Rodríguez, expresó que el '10' no les ha comentado nada relacionado con no estar en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

"Bueno, no sabemos nada, él no nos ha dicho nada y ahora estamos muy contentos e ilusionados con el Mundial. Dios permita que podamos avanzar, conseguir nuestro objetivo y tenerlo porque es un privilegio y lo disfrutamos", detalló Jefferson Lerma.

"No sabemos si este sea el último en Barranquilla, pero lo importante es que tenemos un capitán muy positivo", añadió.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Colombia cerrará las Eliminatorias Sudamericanas el próximo martes 9 de septiembre de 2025, vs. Venezuela, en condición de visitante.

El partido iniciará a las 6:30 de la tarde y la 'vinotinto' se disputará el cupo de repechaje contra Bolivia, que enfrentará en su estadio a Brasil.