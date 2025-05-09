CANAL RCN
Deportes

La fiesta que armaron los futbolistas de la Selección Colombia en el camerino tras clasificar al Mundial

La Selección Colombia celebró su pase al Mundial con un emotivo festejo en el camerino. Vea el baile que armaron los jugadores.

La fiesta que armaron los futbolistas de la Selección Colombia en el camerino tras clasificar al Mundial
Foto: FCF

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
05:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El triunfo de la Selección Colombia se convirtió en fiesta y se extendió desde el campo de juego hasta las calles de Barranquilla.

Tras una contundente victoria que selló su pase al Mundial de 2026, los jugadores del combinado nacional desataron su euforia en el camerino, compartiendo la alegría del objetivo cumplido.

¿Fue el último partido de James por Eliminatorias en Barranquilla? Jugador de la Selección rompió el silencio
RELACIONADO

¿Fue el último partido de James por Eliminatorias en Barranquilla? Jugador de la Selección rompió el silencio

La Selección Colombia goleó a Bolivia, se clasificó al Mundial y los futbolistas bailaron con alegría y sabor en el camerino, en un momento de unión que reflejó la gran química del equipo de Néstor Lorenzo.

Futbolistas de la Selección Colombia celebraron el pase al Mundial

Mientras cientos de aficionados celebraban en las afueras del hotel de concentración, agitando banderas y cantando, los protagonistas de la hazaña vivieron su propio festejo.

A ritmo de música, figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Yerry Mina, Johan Mojica y el propio Dayro Moreno se unieron en un baile improvisado. Los videos compartidos en redes sociales mostraron a los futbolistas celebrando con abrazos, risas y movimientos que contagiaron de alegría a todo un país.

La celebración que unió a un país: Colombia aseguró un cupo en el Mundial

El ambiente que se vivió en el camerino no fue una simple celebración, sino un símbolo de la camaradería que ha recuperado la Selección en su camino a la Copa del Mundo.

Emocionado hasta las lágrimas: James celebró con Dayro y Luis Díaz la clasificación
RELACIONADO

Emocionado hasta las lágrimas: James celebró con Dayro y Luis Díaz la clasificación

La ausencia en el Mundial de Catar 2022 había dejado una herida abierta en la afición, pero este nuevo proceso ha logrado reconectar a los jugadores con sus seguidores.

La imagen de los futbolistas bailando con tanta naturalidad y pasión es una muestra del espíritu renovado del equipo, que no solo ha recuperado el buen juego, sino también la confianza y la alegría.

El festejo continuó hasta altas horas de la noche, con los jugadores compartiendo su felicidad con los aficionados que los esperaban fuera del hotel.

'Juanfer' Quintero y su mensaje a Dayro Moreno tras la convocatoria: "Lo necesitamos"
RELACIONADO

'Juanfer' Quintero y su mensaje a Dayro Moreno tras la convocatoria: "Lo necesitamos"

La victoria y la clasificación al Mundial no solo son un logro deportivo, sino también un triunfo de la unión, el esfuerzo y la resiliencia de un equipo que supo levantarse después de la derrota.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

América de Cali: Tulio Gómez confirmó con nombre propio cuándo se presentará a su nuevo DT

Egan Bernal

Vuelta a España: Egan Bernal rompe el silencio tras sufrir en la etapa 13

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó bajas clave para enfrentar a Millonarios en la fecha 10 de Liga BetPlay II-2025

Otras Noticias

Antioquia

Asesinato de paseador de perros en Rionegro: señalado del crimen podría ir a prisión

La audiencia de imputación de cargos del presunto responsable del asesinato de Jaime Esteban Rendón Rincón será el 11 de septiembre.

Estados Unidos

EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen amenaza: la advertencia de Trump a Maduro

Aviones F-16 venezolanos sobrevolaron un buque estadounidense en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono.

Dayro Moreno

Ella es la expareja de Dayro Moreno: triunfa como modelo y empresaria

Registraduría Nacional de Colombia

¿Quiénes no se pueden casar por lo civil en Colombia?: esto dice la ley

OMS

La OMS actualizó la lista de medicamentos contra la diabetes y el cáncer