La fiesta que armaron los futbolistas de la Selección Colombia en el camerino tras clasificar al Mundial

El triunfo de la Selección Colombia se convirtió en fiesta y se extendió desde el campo de juego hasta las calles de Barranquilla.

Tras una contundente victoria que selló su pase al Mundial de 2026, los jugadores del combinado nacional desataron su euforia en el camerino, compartiendo la alegría del objetivo cumplido.

La Selección Colombia goleó a Bolivia, se clasificó al Mundial y los futbolistas bailaron con alegría y sabor en el camerino, en un momento de unión que reflejó la gran química del equipo de Néstor Lorenzo.

Futbolistas de la Selección Colombia celebraron el pase al Mundial

Mientras cientos de aficionados celebraban en las afueras del hotel de concentración, agitando banderas y cantando, los protagonistas de la hazaña vivieron su propio festejo.

A ritmo de música, figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Yerry Mina, Johan Mojica y el propio Dayro Moreno se unieron en un baile improvisado. Los videos compartidos en redes sociales mostraron a los futbolistas celebrando con abrazos, risas y movimientos que contagiaron de alegría a todo un país.

La celebración que unió a un país: Colombia aseguró un cupo en el Mundial

El ambiente que se vivió en el camerino no fue una simple celebración, sino un símbolo de la camaradería que ha recuperado la Selección en su camino a la Copa del Mundo.

La ausencia en el Mundial de Catar 2022 había dejado una herida abierta en la afición, pero este nuevo proceso ha logrado reconectar a los jugadores con sus seguidores.

La imagen de los futbolistas bailando con tanta naturalidad y pasión es una muestra del espíritu renovado del equipo, que no solo ha recuperado el buen juego, sino también la confianza y la alegría.

El festejo continuó hasta altas horas de la noche, con los jugadores compartiendo su felicidad con los aficionados que los esperaban fuera del hotel.

La victoria y la clasificación al Mundial no solo son un logro deportivo, sino también un triunfo de la unión, el esfuerzo y la resiliencia de un equipo que supo levantarse después de la derrota.