Microcredencial Showrunner: Estudia producción con RCN y Uniandes

Este programa semipresencial te permitirá dominar la gestión de proyectos de ficción y entretenimiento. Descubre cómo transformar tu carrera viviendo una inmersión directa en Estudios RCN.

¿Qué es la microcredencial Showrunner de RCN y Uniandes?

La industria del entretenimiento global y actual demanda líderes con la capacidad de navegar exitosamente entre la creatividad del guion y la precisión de la logística y las finanzas. Pensando en este gran reto, el Canal RCN, en una alianza estratégica con la Universidad de los Andes, ha diseñado la microcredencial "Showrunner: de la idea a la producción".

Este programa pionero representa la primera etapa de una ruta de formación integral. A través de este esfuerzo conjunto, las instituciones buscan aportar al cierre de brechas entre la formación académica tradicional y las exigencias actuales de la industria audiovisual. La formación contará con una duración de 192 horas, las cuales estarán distribuidas a lo largo de 20 semanas. El objetivo de este modelo es adaptarse a los ritmos de profesionales activos que desean escalar en su carrera hacia roles de liderazgo creativo.

Experiencia inmersiva: Aprende desde los Estudios RCN

A diferencia de otros programas educativos, esta microcredencial ofrece una experiencia de residencia que es única en el país. Bajo una innovadora modalidad semipresencial o "blended", los estudiantes disfrutarán de lo mejor de dos mundos. Por un lado, las sesiones virtuales que se llevarán a cabo los martes y jueves permitirán el análisis teórico, el análisis profundo de guiones y el debate sobre casos de estudio.

Por otro lado, la formación presencial, programada de lunes a viernes, se traslada directamente a las instalaciones de los Estudios RCN. En este entorno profesional, los participantes realizarán una residencia donde experimentarán dinámicas reales participando en:

Procesos de producción de programas de entretenimiento y ficción.

Transmisiones en vivo de noticieros.

Escenarios de alta exigencia como los realitys.

Esta metodología práctica asegura que los estudiantes no solo comprendan la teoría, sino que fortalezcan su capacidad de respuesta ante los retos técnicos directamente en el set.

Requisitos y perfil para estudiar producción audiovisual

Esta oportunidad educativa está dirigida específicamente a personas que ya cuentan con una trayectoria comprobable en asistencia de producción y en el desarrollo de proyectos para plataformas OTT, cine o teatro.

Para ser parte de esta cohorte, los aspirantes deben cumplir con ciertos criterios profesionales:

Contar con conocimientos previos en la implementación de planes de trabajo.

Poseer certificaciones de experiencia en entornos reales de grabación.

El propósito central es que, al finalizar su formación, el egresado sea plenamente capaz de definir visiones creativas sólidas y gestionar de principio a fin todas las etapas de preproducción y postproducción de una serie de alto nivel.

Plan de estudios y certificación digital internacional

El plan de estudios de la microcredencial está estructurado para cubrir todas las necesidades del mercado actual y se divide en cinco módulos fundamentales. Durante las clases, los participantes abordarán de manera profunda la construcción de "biblias" para proyectos que sean atractivos para los inversionistas. Además, aprenderán sobre la gestión de derechos de autor, propiedad intelectual, identificación de talento artístico y fuentes de financiación. También dominarán la elaboración de presupuestos y la creación de planes de mercadeo efectivos.

Como reconocimiento a este esfuerzo, al concluir satisfactoriamente el programa, los participantes obtendrán una insignia digital. Esta credencial certifica sus nuevas habilidades ante la industria internacional, elevando su perfil profesional, y cuenta con el aval de la Universidad de los Andes junto con la vasta experiencia de Estudios RCN.