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La Selección Colombia tomó decisión con Néstor Lorenzo: COMUNICADO OFICIAL

La Federación Colombiana de Fútbol anunció la noticia en la tarde de este 23 de julio.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
01:00 p. m.
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Tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, la gran incógnita era si Néstor Lorenzo seguiría siendo el director técnico 'tricolor'.

Y es que el contrato firmado estaba pactado hasta el 31 de julio y, por lo tanto, los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol tenían que reunirse para tomar una decisión y comunicarla ante la opinión pública.

¡Se reveló la contundente decisión que se habría tomado con Néstor Lorenzo tras la eliminación de Colombia!
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Por lo tanto, ese encuentro se llevó a cabo este 23 de julio de 2026 y, finalmente, se determinó la renovación del estratega argentino.

Néstor Lorenzo sigue siendo el director técnico de la Selección Colombia: ya es oficial

La Federación Colombiana de Fútbol resaltó la final de la Copa América 2024 y el regreso a un Mundial para respaldar la continuidad de Néstor Lorenzo.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores. El profesor lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026", se detalló.

"Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección", se concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

La 'tricolor' volverá a tener actividad en la fecha FIFA que se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

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Hasta el momento, todo parece indicar que la Selección Colombia llegará a un acuerdo con México y Perú para que sean sus rivales en ese periodo.

No obstante, a raíz de que en esa fecha FIFA se podrán agendar hasta cuatro partidos, se presume que la 'amarilla' busque a dos selecciones más para medirse ante ellas.

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