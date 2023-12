De un 'verde' a otro: Jarlan Barrera y 'Rifle' Andrade posaron con la camiseta de su próximo equipo

Jarlan Barrera está ilusionado con volver a las canchas, tras un semestre de inactividad profesional. El volante samario, de 28 años, fue apartado de toda competencia con Atlético Nacional, luego de la final de la Liga BetPlay 2023-I contra Millonarios. Deportivo Cali aportó por él y estaría cerca de confirmar su llegada a la escuadra que dirige Jaime de la Pava.

Barrera tuvo un 2023 para el olvido y espera tener la oportunidad de reivindicarse a nivel deportivo. El ex jugador de Junior de Barranquilla falló, de manera insólita, un penalti decisivo en la tanda contra los 'embajadores'. Después de su fallo, Larry Vásquez anotó y los dirigidos por Alberto Gamero dieron la vuelta olímpica en El Campín.

La hinchada 'verdolaga' criticó hasta más no poder a Barrera, quien quedó alejado del grupo y estuvo cerca de llegar al fútbol turco. Las negociaciones con las directivas del cuadro paisa no llegaron a buen puerto y decidieron relegarlo. William Amaral y Jhon Jairo Bodmer no lo tuvieron entre sus planes, por lo cual no fue inscrito a ninguna competencia.

Al magdalenense, con pasado en Rosario Central, se le vio disputando torneos amateurs. No pudo mantener su estado físico y ahora está en la 'sucursal del cielo', a la espera de cumplir con los requisitos para ponerse a disposición del estratega barranquillero.

Jarlan Barrera se reencontraría con Andrés 'Rifle' Andrade

Cuando el 'Rifle' se fue de Nacional, Barrera 'heredó' el número '10'. Juntos, ganaron una edición de la Copa BetPlay (2021) y el apertura 2022. El volante antioqueño, de 34 años, también está entrenándose con Cali para llegar a un acuerdo con las directivas del 'azucarero'.

Recordemos que Andrade se fue del 'rey de copas' para llegar a Alianza Lima. En el balompié peruano, disputó 14 partidos, en los cuales se reportó con dos goles y tres asistencias, en 16 partidos.

