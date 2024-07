Jefferson Duque deja a Atlético Nacional: mensaje de despedida causa conmoción en los hinchas

El reconocido jugador Jefferson Duque ha anunciado su despedida oficial del equipo Atlético Nacional, tras una exitosa y destacada trayectoria con la institución.

En un conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales, Duque expresó su profundo agradecimiento hacia la institución, sus compañeros y, sobre todo, hacia la fiel hinchada que lo ha apoyado durante toda su carrera.

Duque, reconocido por su entrega y compromiso en cada partido, manifestó su deseo de haber dejado un legado aún más glorioso al momento de despedirse.

Desde sus inicios en el equipo, el jugador siempre soñó con vestir los colores del mejor equipo del país, y gracias a su dedicación y al apoyo divino, como él mismo lo mencionó en su despedida, ese sueño se hizo realidad.

"Me hubiera gustado despedirme de otra manera, dándole una alegría más a mi hinchada verdolaga, los que me han acompañado en este recorrido saben que

cada gota de sudor ha sido con mucho amor y entrega. El camino es largo y a la vez corto, si me pongo a recordar todos los sueños que he cumplido junto a ustedes, parece que fue ayer. Desde niño soñaba con jugar en el mejor equipo del país, un sueño que veía imposible pero Dios lo materializó. Primeramente gracias a Él quien hizo posible cada logro, cada victoria, cada título", escribió Duque.