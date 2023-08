Jenni Hermoso y Luis Rubiales rompieron el silencio tras controversial beso en premiación

La polémica suscitada por el beso a Jenni Hermoso, jugadora española, tras conquistar el Mundial ha llevado este lunes al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a pedir disculpas y admitir que se equivocó.

Rubiales, en un comunicado en vídeo, destacó el "hecho histórico" de la victoria de España sobre Inglaterra en la final mundialista, para luego pedir disculpas por lo ocurrido en la entrega de medallas.

Le puede interesar: Ministro del Deporte español explotó contra presidente de la Federación de Fútbol por beso a jugadora

"Hay un hecho que tengo que lamentar y es lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado", dice Rubiales, en referencia a su beso a Hermoso, que dio la vuelta al mundo.

Al felicitar a la flamante campeona del mundo tras recoger su medalla, Rubiales le dio un beso en la boca a Hermoso para sorpresa de todos, incluida la propia jugadora.

"Ni yo me lo esperaba", declaró Jenni Hermoso a la cadena Cope tras el partido, antes de minimizar lo ocurrido.

"Ha sido el momento, la efusión del momento, que no hay nada más allá, y que se va a quedar en una anécdota y ya está, que la gente si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no, pues no", añadió Hermoso.

Vea también: Presidente de la Federación España de Fútbol causó polémica al besar a jugadora en festejo

"En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, creo que de manera muy espontánea", explicó este lunes el presidente de la RFEF.

🇪🇦🙏 RUBIALES pide PERDÓN tras su beso a Jenni Hermoso:



😔 "Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer".



🗨️ "Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo". pic.twitter.com/K2HHo0ZxJz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 21, 2023

"A partir de ahí, aquí no se entendía porque lo veíamos algo natural, normal y para nada con ninguna mala fe, pero fuera parece que se ha formado un revuelo que si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme", afirmó.

"No queda otra y, además, aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como es la Federación pues tiene que, sobre todo en ceremonias y este tipo de cuestiones, tener más cuidado", añadió Rubiales.

El pronunciamiento del directivo de la Federación se conoció minutos después de que el ministro del Deportes español calificará el hecho como “inaceptable” y solicitara a Rubiales una excusa pública.