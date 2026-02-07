¡ATENCIÓN! Jhon Viáfara recuperó su libertad tras la extradición: primera foto del exfutbolista

Jhon Eduis Viáfara Mina, el héroe de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas, recobró su libertad.

Tras permanecer recluido en una prisión federal de Estados Unidos desde su extradición en 2020, el exfutbolista ya aterrizó en suelo colombiano y se encuentra descansando en su hogar junto a su familia y seres queridos.

Viáfara, quien hoy cuenta con 47 años, había sido sentenciado por la Corte del Distrito Este de Texas a una pena de 12 años por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, gracias a una sustancial reducción de condena por buen comportamiento y el cumplimiento de diversos programas dentro del sistema penitenciario norteamericano, el exjugador logró salir en libertad condicional tras cumplir aproximadamente la mitad de su sentencia original.

En total, el nacido en Robles, Valle del Cauca, pasó cerca de siete años tras las rejas, sumando el tiempo de reclusión en el búnker de la Fiscalía en Colombia y su estancia en EE.UU.

Jhon Viáfara recobró su libertad: trayectoria del mediocampista

La trayectoria de Jhon Viáfara es un contraste de luces y sombras que marcó la historia del balompié nacional.

El exfutbolista alcanzó la gloria eterna en 2004, cuando bajo la dirección de Luis Fernando Montoya, anotó el gol decisivo en la final ante Boca Juniors que le dio al Once Caldas su único título continental.

Ese hito lo llevó a jugar en la Premier League con el Portsmouth y el Southampton, consolidándose como uno de los mediocampistas más aguerridos de su generación.

No obstante, su vida dio un giro radical en marzo de 2019, cuando fue capturado en Cali bajo cargos de conspiración para enviar narcóticos hacia Norteamérica.

Su extradición en enero de 2020 fue una de las más mediáticas de la época, marcando un precedente para figuras del deporte nacional involucradas en actividades ilícitas.

Hoy, tras cumplir con la justicia estadounidense, su retorno a Colombia simboliza el cierre de un capítulo oscuro que opacó sus logros en equipos como el América de Cali y la Selección Colombia.

El reencuentro de Jhon Viáfara con su familia: primeras imágenes en libertad

Noticias RCN pudo corroborar que Jhon Viáfara ya se encuentra en su casa en Jamundí, Valle del Cauca.

Además de ello, el periodista deportivo Jaime Dinas, compartió un emotivo encuentro con el exjugador. En la imagen se observa a Viáfara alegre de estar nuevamente en libertad.

"Hoy es un día único e inigualable al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina. Bienvenido a casa", expresó Dinas en sus redes sociales, desatando una ola de comentarios entre quienes recuerdan su talento en la cancha y quienes cuestionan su pasado judicial.