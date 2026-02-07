CANAL RCN
Deportes Video

¡ATENCIÓN! Jhon Viáfara recuperó su libertad tras la extradición: primera foto del exfutbolista

Jhon Viáfara recuperó su libertad: el exfutbolista ya se encuentra en Colombia. ¿Por qué salió antes de tiempo?

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
05:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jhon Eduis Viáfara Mina, el héroe de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas, recobró su libertad.

Tras permanecer recluido en una prisión federal de Estados Unidos desde su extradición en 2020, el exfutbolista ya aterrizó en suelo colombiano y se encuentra descansando en su hogar junto a su familia y seres queridos.

Viáfara, quien hoy cuenta con 47 años, había sido sentenciado por la Corte del Distrito Este de Texas a una pena de 12 años por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

¿Es ilegal la reventa de boletas en Colombia? Andrés Cadavid reveló 'negociazo' con boletas de Millonarios
RELACIONADO

¿Es ilegal la reventa de boletas en Colombia? Andrés Cadavid reveló 'negociazo' con boletas de Millonarios

Sin embargo, gracias a una sustancial reducción de condena por buen comportamiento y el cumplimiento de diversos programas dentro del sistema penitenciario norteamericano, el exjugador logró salir en libertad condicional tras cumplir aproximadamente la mitad de su sentencia original.

En total, el nacido en Robles, Valle del Cauca, pasó cerca de siete años tras las rejas, sumando el tiempo de reclusión en el búnker de la Fiscalía en Colombia y su estancia en EE.UU.

Jhon Viáfara recobró su libertad: trayectoria del mediocampista

La trayectoria de Jhon Viáfara es un contraste de luces y sombras que marcó la historia del balompié nacional.

El exfutbolista alcanzó la gloria eterna en 2004, cuando bajo la dirección de Luis Fernando Montoya, anotó el gol decisivo en la final ante Boca Juniors que le dio al Once Caldas su único título continental.

Ese hito lo llevó a jugar en la Premier League con el Portsmouth y el Southampton, consolidándose como uno de los mediocampistas más aguerridos de su generación.

James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS
RELACIONADO

James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS

No obstante, su vida dio un giro radical en marzo de 2019, cuando fue capturado en Cali bajo cargos de conspiración para enviar narcóticos hacia Norteamérica.

Su extradición en enero de 2020 fue una de las más mediáticas de la época, marcando un precedente para figuras del deporte nacional involucradas en actividades ilícitas.

Hoy, tras cumplir con la justicia estadounidense, su retorno a Colombia simboliza el cierre de un capítulo oscuro que opacó sus logros en equipos como el América de Cali y la Selección Colombia.

El reencuentro de Jhon Viáfara con su familia: primeras imágenes en libertad

Noticias RCN pudo corroborar que Jhon Viáfara ya se encuentra en su casa en Jamundí, Valle del Cauca.

Además de ello, el periodista deportivo Jaime Dinas, compartió un emotivo encuentro con el exjugador. En la imagen se observa a Viáfara alegre de estar nuevamente en libertad.

Ya es oficial: Jhon Arias vuelve de Europa para firmar por este gigante de Sudamérica
RELACIONADO

Ya es oficial: Jhon Arias vuelve de Europa para firmar por este gigante de Sudamérica

"Hoy es un día único e inigualable al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina. Bienvenido a casa", expresó Dinas en sus redes sociales, desatando una ola de comentarios entre quienes recuerdan su talento en la cancha y quienes cuestionan su pasado judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

¿Es ilegal la reventa de boletas en Colombia? Andrés Cadavid reveló 'negociazo' con boletas de Millonarios

Fútbol

Exfigura de Millonarios genera polémica tras revelar que sacó 'mucha plata' por revender boletas

Fútbol

Ya es oficial: Jhon Arias vuelve de Europa para firmar por este gigante de Sudamérica

Otras Noticias

Urabá

Rescatan a madre y sus dos hijos en Necoclí durante emergencia en Urabá

Las autoridades señalaron que la madre y los menores fueron estabilizados tras el operativo de rescate y permanecen bajo observación.

Irán

Netanyahu se reunirá con Trump en Washington para abordar negociaciones con Irán

Trump anunció que Estados Unidos e Irán tienen prevista una nueva ronda de conversaciones a comienzos de la próxima semana.

Sisben

Dan a conocer cómo funcionará el nuevo modelo de clasificación en el Sisbén para este 2026

La casa de los famosos

Johanna Fadul reapareció en redes sociales y mostró su realidad tras expulsión en La Casa de los Famosos

EPS

Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS