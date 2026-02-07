CANAL RCN
Deportes

Hinchas de Fluminense estallaron contra Jhon Arias tras su llegada a Palmeiras: quemaron sus banderas

Rechazo extremo en Fluminense: quema de banderas contra Jhon Arias tras fichar con Palmeiras.

Jhon Arias
Foto: Palmeiras

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
08:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jhon Arias, el talentoso atacante colombiano y figura clave en la histórica Copa Libertadores 2023 de Fluminese, oficializó su regreso a Brasil, pero no al club de Río de Janeiro.

El colombiano firmó con Palmeiras de São Paulo, desatando una ola de indignación sin precedentes entre los seguidores del "Flu", quienes ya lo catalogan como un "traidor"

La ruptura es total. A través de redes sociales, circulan videos de aficionados quemando camisetas con el dorsal del colombiano, banderas y destruyendo cualquier recuerdo que lo vincule a la institución carioca.

¡ATENCIÓN! Jhon Viáfara recuperó su libertad tras la extradición: primera foto del exfutbolista
RELACIONADO

¡ATENCIÓN! Jhon Viáfara recuperó su libertad tras la extradición: primera foto del exfutbolista

Según comentaron en las redes sociales los hinchas de Fluminense, el paso de Jhon Arias a Palmeiras representa una falta de códigos, especialmente tras la promesa que el jugador dejó hace meses al partir hacia el Wolverhampton de la Premier League: “No es un adiós... nos vemos pronto”.

Los detalles del millonario contrato de Jhon Arias

El atacante de 28 años selló un vínculo con Palmeiras hasta diciembre de 2029 en una operación que rondó los 25 millones de euros.

Según mencionaron medios brasileños, Fluminense intentó repatriar a Jhon Arias, pero la capacidad económica del equipo paulista fue superior, haciendo imposible que el club de Río igualara la oferta salarial y los bonos presentados por Palmeiras.

Arias, quien tuvo un paso fugaz de seis meses por el balompié inglés, expresó su alegría en redes sociales, lo que avivó aún más el fuego de la polémica.

¿Es ilegal la reventa de boletas en Colombia? Andrés Cadavid reveló 'negociazo' con boletas de Millonarios
RELACIONADO

¿Es ilegal la reventa de boletas en Colombia? Andrés Cadavid reveló 'negociazo' con boletas de Millonarios

“Estoy muy feliz de llegar a un club con tanta grandeza”, afirmó el extremo, quien ahora vestirá su séptima camiseta profesional tras pasar por clubes como América de Cali, Santa Fe y Patriotas.

Sin embargo, la afición tricolor no perdona que, ante la posibilidad de retornar, prefiriera las filas de un rival directo en la lucha por el título brasileño.

La respuesta de Jhon Arias ante las acusaciones de traición

Ante el clima de hostilidad y los señalamientos de deslealtad, el jugador colombiano publicó una carta abierta para explicar su decisión.

En el texto, Arias reconoce la complejidad del momento: “Vivo un momento importante de mi carrera. Conozco el peso de mis palabras, pero la vida y el fútbol son muy dinámicos. Considerando lo que realmente era posible en este momento, tuve que tomar decisiones”, explicó el futbolista.

James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS
RELACIONADO

James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS

El debut de Arias con el Palmeiras será, sin duda, uno de los momentos más tensos de la temporada, marcando el inicio de un nuevo capítulo para el colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Once Caldas

¡ATENCIÓN! Jhon Viáfara recuperó su libertad tras la extradición: primera foto del exfutbolista

Millonarios

¿Es ilegal la reventa de boletas en Colombia? Andrés Cadavid reveló 'negociazo' con boletas de Millonarios

Fútbol

Exfigura de Millonarios genera polémica tras revelar que sacó 'mucha plata' por revender boletas

Otras Noticias

Cundinamarca

Agencia Nacional de Minería confirma extracción ilícita en mina de Guachetá donde murieron seis trabajadores

El vicepresidente de la entidad confirmó que la mina no contaba con título minero desde el año 2019.

Viral

Reto viral terminó en muerte: influencer saltó al río Cauca y el fatal desenlace quedó grabado

El fatal desenlace de un reto viral: así hallaron a Ángel Montoya, influencer que saltó al río Cauca.

Turismo

¿Viajar a Europa será más fácil o difícil? Anuncian cambios clave en la política migratoria

Irán

Netanyahu se reunirá con Trump en Washington para abordar negociaciones con Irán

EPS

Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS