Hinchas de Fluminense estallaron contra Jhon Arias tras su llegada a Palmeiras: quemaron sus banderas

Jhon Arias, el talentoso atacante colombiano y figura clave en la histórica Copa Libertadores 2023 de Fluminese, oficializó su regreso a Brasil, pero no al club de Río de Janeiro.

El colombiano firmó con Palmeiras de São Paulo, desatando una ola de indignación sin precedentes entre los seguidores del "Flu", quienes ya lo catalogan como un "traidor"

La ruptura es total. A través de redes sociales, circulan videos de aficionados quemando camisetas con el dorsal del colombiano, banderas y destruyendo cualquier recuerdo que lo vincule a la institución carioca.

Según comentaron en las redes sociales los hinchas de Fluminense, el paso de Jhon Arias a Palmeiras representa una falta de códigos, especialmente tras la promesa que el jugador dejó hace meses al partir hacia el Wolverhampton de la Premier League: “No es un adiós... nos vemos pronto”.

Los detalles del millonario contrato de Jhon Arias

El atacante de 28 años selló un vínculo con Palmeiras hasta diciembre de 2029 en una operación que rondó los 25 millones de euros.

Según mencionaron medios brasileños, Fluminense intentó repatriar a Jhon Arias, pero la capacidad económica del equipo paulista fue superior, haciendo imposible que el club de Río igualara la oferta salarial y los bonos presentados por Palmeiras.

Arias, quien tuvo un paso fugaz de seis meses por el balompié inglés, expresó su alegría en redes sociales, lo que avivó aún más el fuego de la polémica.

“Estoy muy feliz de llegar a un club con tanta grandeza”, afirmó el extremo, quien ahora vestirá su séptima camiseta profesional tras pasar por clubes como América de Cali, Santa Fe y Patriotas.

Sin embargo, la afición tricolor no perdona que, ante la posibilidad de retornar, prefiriera las filas de un rival directo en la lucha por el título brasileño.

La respuesta de Jhon Arias ante las acusaciones de traición

Ante el clima de hostilidad y los señalamientos de deslealtad, el jugador colombiano publicó una carta abierta para explicar su decisión.

En el texto, Arias reconoce la complejidad del momento: “Vivo un momento importante de mi carrera. Conozco el peso de mis palabras, pero la vida y el fútbol son muy dinámicos. Considerando lo que realmente era posible en este momento, tuve que tomar decisiones”, explicó el futbolista.

RELACIONADO James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS

El debut de Arias con el Palmeiras será, sin duda, uno de los momentos más tensos de la temporada, marcando el inicio de un nuevo capítulo para el colombiano.