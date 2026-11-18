Luego de la muerte de Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife que chocó con el arquero Jesús Owono y sufrió un paro cardíaco, la Real Federación Española de Fútbol analizó el caso y comunicó la sanción.

El Comité de Disciplina tomó la decisión de imponer una suspensión de 12 partidos, que es la máxima que está estipulada en el reglamento.

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Tras esa determinación, Gerard Piqué, el exjugador del Barcelona, indicó que, según su punto de vista, la situación había sido accidental y que la sanción debería ser menor.

Por lo tanto, Álvaro Cervera, el director técnico de Tenerife, fue consultado sobre esas declaraciones en medio de una rueda de prensa y entregó una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

Álvaro Cervera, DT del Tenerife, se mostró en desacuerdo con Gerard Piqué tras el choque entre Owono y Jesús de Miguel

Ante la prensa, Álvaro Cervera dijo que Gerard Piqué debería volver a ver la acción porque no está de acuerdo con que haya sido accidental.

"Si él dice que se está castigando la acción y no la consecuencia, debería verla", aseguró el DT.

"Yo no me he pronunciado ni lo voy a hacer públicamente sobre todo esto, pero creo que la acción se podría haber evitado. Yo creo que no es algo que se ve todos los días", agregó.

¿Qué se ha sabido de Jesús Owono tras el fatídico choque con Jesús de Miguel?

Carles Manso, el director técnico de Andorra, también acudió a una rueda de prensa y manifestó que el club ha permanecido muy pendiente del guardameta de 25 años.

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En su declaración, el estratega hizo énfasis en que Jesús Owono está muy afectado por todo lo ocurrido y que se ha rodeado de sus familiares y su pareja.

Además, durante los primeros días se conoció que el arquero no había querido salir de su vivienda ni utilizar el celular.