James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS

Este viernes 6 de febrero, el Minnesota United FC hizo oficial la contratación del astro colombiano James Rodríguez. El mediapunta, de 34 años, llega al club estadounidense como agente libre tras finalizar su vínculo con el Club León de México y en medio de varios rumores que lo apuntaban a otros clubes.

James se une a los "Loons" bajo un esquema contractual diseñado para el impacto inmediato. En primera medida, su estadía en el club está garantizada por lo menos hasta el mes de junio del año en curso, lo que aduce que tendrá ritmo para el Mundial con Colombia.

Además de esto, en materia de números, se estima que percibirá cerca de 5 millones de dólares anuales, convirtiéndose en el jugador mejor pagado en la historia de la franquicia.

"Fue el club que más insistió y el que de verdad mostró que me quería aquí. Cuando confían en ti, tienes que darlo todo. Mi meta es estar en mi mejor nivel para darle alegrías a esta ciudad y llegar a punto al Mundial".

James Rodríguez reveló consejo crucial de Lorenzo para llegar

En medio de su llegada a la MLS, mucho se advirtió por su continuidad y la falta de ritmo de cara al Mundial. Ante esto, James reveló un consejo que fue clave en su llegada a esta liga.

“He estado en contacto con el profe Néstor (Lorenzo), él sabe de estos pasos, tengo una comunicación buena con él y desde que se supo hablé con él y me dijo que no lo pensara, que estaría bien. Solo queda entrenarme bien, vengo haciéndolo desde el día 3 de enero en una pretemporada como si fuera de equipo y mentalmente bien”, dijo.

Y agregó sobre la importancia de su liderazgo y estar al 100%. "En cinco meses tengo la Copa del Mundo, en cinco meses tengo una Copa en la que no puedo fallar".

Minnesota United se convierte en el decimotercer club en la carrera de James, que está a la espera de los exámenes médicos y la documentación faltante para estar a disposición de Cameron Knowles.

El estreno de James con la camiseta número 10 del Minnesota United podría darse muy pronto. Los dirigidos por Cameron Knowles iniciarán la temporada regular el próximo 21 de febrero, cuando visiten al Austin FC en el Q2 Stadium.