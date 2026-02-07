Equipos de socorro localizan dos cuerpos de mineros que quedaron atrapados en la mina Mata Siete

Las labores de rescate en la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas del municipio de Guachetá, continúan avanzando en medio de condiciones altamente complejas. En las últimas horas, equipos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) lograron recuperar a dos operarios más que permanecían atrapados tras el accidente ocurrido el pasado jueves.

Hallan dos nuevos cuerpos de mineros atrapados en la mina Mata Siete

Así lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta oficial en X.

Según la información compartida por el mandatario, los mineros rescatados fueron identificados como Arnold Arias, de 29 años, e Iván Martínez, de 46 años.

Con este nuevo operativo, ya son cuatro los trabajadores mineros recuperados, de un total de seis que quedaron atrapados al interior de la mina luego del siniestro.

Por otro lado, los dos mineros que aún permanecen dentro del socavón ya fueron ubicados visualmente por los equipos de socorro.

Las autoridades indicaron que se avanza en el proceso para lograr la extracción de los cuerpos, siempre priorizando la seguridad del personal que participa en las labores de rescate.

Autoridades continúan labores de extracción de cuerpos en la mina Mata Siete

El operativo es liderado por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, con el apoyo de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chocontá y Lenguazaque.

Las acciones se desarrollan mediante ingresos sucesivos de cuadrillas de socorredores mineros, bajo la coordinación del Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se toman las decisiones estratégicas.

Asimismo, las labores cuentan con el acompañamiento permanente de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Energía y Minas de Cundinamarca, entidades que han reiterado su compromiso con una operación articulada y segura en el territorio.