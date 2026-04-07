CANAL RCN
Deportes

Selección Colombia pierde a figura importante para lo que resta del Mundial 2026

La noticia se confirmó este sábado 4 de julio.

Foto: AFP

Noticias RCN

julio 04 de 2026
02:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una mala noticia ha llegado a la Selección Colombia previo al duelo de octavos de final ante Suiza por el Mundial de 2026. Este sábado, horas después de la victoria ante Ghana, se confirmó que la tricolor no contará con Jhon Córdoba, delantero que sufrió una lesión en el choque con los africanos.

La noticia se dio a conocer el periodista René Wehdeking, quien aseguró que el ariete cafetero sufrió una lesión en uno de sus aductores, algo que le hará perderse el resto del Mundial.

"Jhon Córdoba se pierde la Copa del Mundo", dijo el comunicador que además aseguró que solo resta por confirmar la estadía del jugador o su regreso al club Krasnodar para iniciar su recuperación.

Historial Reciente de Lesiones (2026)

  • Julio de 2026 (Mundial 2026): Abandonó el campo entre lágrimas a los 7 minutos contra Ghana tras sentir un pinchazo agudo en el aductor izquierdo. Se encuentra bajo evaluación médica y es baja casi segura frente a Suiza.
  • Junio de 2026 (Previo al Mundial): Padeció una lesión en el tendón de la corva (rodilla) que le impidió sumar minutos en los amistosos preparatorios contra Costa Rica y Jordania. Logró recuperarse justo a tiempo para el debut mundialista.
  • Marzo de 2026 (Instituto ACC): Registró una sobrecarga muscular jugando en el fútbol argentino que encendió las alarmas previo al clásico contra Talleres.

Colombia vs. Suiza: hora y fecha para el duelo de octavos de final

El esperado enfrentamiento entre la Selección Colombia y Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene su programación oficial confirmada:

Fecha: Martes, 7 de julio de 2026
Hora: 3:00 p. m. (Hora de Colombia) / 1:00 p. m. (Hora local de Vancouver, PDT)
Estadio: BC Place, Vancouver, Canadá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Mundial 2026: Se conoció el primer clasificado a los cuartos de final con goleada

Mundial de fútbol

🚨EN VIVO 🚨Paraguay vs. Francia: siga en directo el minuto a minuto

Mundial de fútbol

¿Suiza o Colombia? Sorprendente predicción de la IA para los octavos de final

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

Hallan asesinado a reconocido ganadero y caballista en Sevilla: su camioneta apareció incinerada

En el lugar también fue hallado un panfleto que ahora hace parte del material probatorio del crimen.

Impuestos

¡Pilas! Esta será la fecha límite para pagar el impuesto vehicular con un 5% de descuento

El trámite puede hacerse completamente en línea.

Venezuela

Desgarradora historia de Erika: recorre hospitales y morgues en Caracas buscando a sus seres queridos

Lionel Messi

¿Desplante de Messi? Video con Vozinha desata polémica en redes

Enfermedades

¿Dormir con el celular al lado de la cama realmente afecta la salud? Esto dice la ciencia