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Hallan asesinado a reconocido ganadero y caballista en Sevilla: su camioneta apareció incinerada

En el lugar también fue hallado un panfleto que ahora hace parte del material probatorio del crimen.

Asesinado caballista en Sevilla
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

julio 04 de 2026
02:54 p. m.
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Consternación hay en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, tras el asesinato del reconocido ganadero y caballista Gildardo Peña Bermeo, conocido por la comunidad como "Tato" Peña.

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Su cuerpo fue encontrado en una zona rural del municipio y, a pocos metros, las autoridades ubicaron el vehículo en el que se movilizaba completamente incinerado.

¿Cómo fue hallado el cuerpo del reconocido ganadero en Sevilla?

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el cuerpo de Gildardo Peña Bermeo, de 56 años, fue encontrado sobre la vía que comunica con la vereda La Irlanda, en zona rural de Sevilla, a aproximadamente 40 minutos del casco urbano.

Según las primeras verificaciones realizadas por las autoridades, la víctima presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego.

El mayor Héctor Ayala, comandante del Distrito de Policía de Sevilla, informó que, una vez se conoció el caso, uniformados llegaron al lugar y coordinaron con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía la inspección técnica del cadáver y las diligencias judiciales correspondientes.

¿Qué encontraron en la escena del crimen?

Durante la inspección del lugar donde ocurrió el homicidio, las autoridades hallaron un panfleto, el cual fue dejado bajo cadena de custodia como elemento material probatorio dentro de la investigación.

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Asimismo, fue ubicado el vehículo de propiedad de la víctima completamente incinerado, un elemento que también será analizado por los investigadores para establecer cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la secuencia del crimen.

¿Cuál es la principal hipótesis que manejan las autoridades?

Con base en la información recopilada durante las primeras labores de verificación, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el homicidio estaría relacionado con un grupo armado ilegal que tendría injerencia en esa zona del departamento.

Sin embargo, las autoridades aclararon que esta línea investigativa hace parte del proceso de recolección de pruebas y será la Fiscalía la encargada de determinar las circunstancias exactas del asesinato.

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De momento, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, continúa adelantando las labores investigativas para identificar y capturar a los responsables del crimen.

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