¿Suiza o Colombia? Sorprendente predicción de la IA para los octavos de final

La Selección Colombia sigue ilusionando en el Mundial 2026. Luego de vencer 1-0 a Ghana en los dieciseisavos de final, la Tricolor aseguró su lugar en los octavos, donde enfrentará a Suiza, un rival ordenado, fuerte y que viene de superar 2-0 a Argelia.

El partido entre Colombia y Suiza se jugará el próximo martes 7 de julio, a las 3:00 p.m. hora colombiana, en un duelo que promete mucha tensión. Ambos equipos llegan con argumentos importantes y con la confianza alta tras dejar en el camino a sus respectivos rivales.

La IA eligió favorito para Colombia vs. Suiza

Ante la expectativa por este cruce, la inteligencia artificial entregó su predicción y sorprendió con una inclinación ligera hacia la Selección Colombia. Según el análisis, la Tricolor tendría un favoritismo corto, con una probabilidad cercana al 55%, mientras que Suiza quedaría con un 45%.

“Me inclino ligeramente por Colombia”, fue la conclusión de la IA, aunque dejó claro que no se trata de una diferencia amplia.

La razón principal pasa por el momento colectivo del equipo colombiano y por la presencia de jugadores capaces de cambiar un partido en una jugada, como Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias.

¿Por qué Colombia podría ganarle a Suiza?

Colombia llega motivada después del gol de Jhon Arias ante Ghana, una acción que nació por la banda derecha y terminó con una definición precisa. Además, la defensa volvió a responder en un partido físico y exigente.

Sin embargo, Suiza no será un rival sencillo. El equipo europeo mostró solidez ante Argelia y cuenta con futbolistas de experiencia como Granit Xhaka, Ricardo Rodríguez y Breel Embolo. También aparece Johan Manzambi, una de las revelaciones del torneo.

La gran duda en Colombia pasa por Jhon Córdoba, quien salió lesionado ante Ghana. Si no llega en plenitud, Luis Suárez podría tomar protagonismo.

Para la IA, el marcador más probable sería un 2-1 o 1-0 a favor de Colombia, aunque no descarta un partido cerrado e incluso con tiempo extra.