¡Pilas! Esta será la fecha límite para pagar el impuesto vehicular con un 5% de descuento

La cuenta regresiva para acceder al descuento por pronto pago del Impuesto sobre Vehículos Automotores ya comenzó en Cundinamarca.

La Secretaría de Hacienda hizo un llamado a los contribuyentes para que no esperen hasta el último momento y aprovechen el beneficio económico disponible antes de que finalice el plazo establecido.

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La entidad recordó que este incentivo busca promover el pago oportuno de la obligación tributaria y, al mismo tiempo, fortalecer los recursos destinados a proyectos de inversión en el departamento.

¿Hasta cuándo estará disponible el descuento del 5% en el impuesto vehicular?

La Secretaría de Hacienda informó que los propietarios de vehículos matriculados en Cundinamarca tendrán plazo hasta el próximo 31 de julio para acceder al descuento del 5% sobre el valor total del Impuesto sobre Vehículos Automotores correspondiente a la vigencia actual.

Con este beneficio, la administración departamental busca incentivar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y evitar que los ciudadanos deban asumir el pago sin el descuento una vez expire el plazo.

¿En qué se invierten los recursos que recauda el departamento?

El secretario de Hacienda de Cundinamarca, Luis Armando Rojas, destacó la importancia de que los ciudadanos realicen el pago dentro de las fechas establecidas, al asegurar que estos recursos permiten financiar proyectos que benefician a toda la población.

Cumplirle al departamento se traduce en más inversión social, mejoras en la infraestructura vial de nuestras provincias, y el fortalecimiento de los sectores de salud y educación que benefician a todo el territorio.

¿Cómo se puede pagar el impuesto?

La entidad recordó que los propietarios de vehículos matriculados en Cundinamarca no necesitan desplazarse hasta un punto de atención para cumplir con esta obligación.

El proceso de liquidación y pago puede realizarse de manera virtual, lo que facilita el trámite y evita filas o congestiones de última hora.