Desgarradora historia de Erika: recorre hospitales y morgues en Caracas buscando a sus seres queridos

Diez días después del doble sismo que sacudió gran parte de La Guaira y otras zonas de Venezuela, las historias de sobrevivientes que buscan desesperadamente a sus familiares continúan conmocionando al país.

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Entre estas, se conoce el caso de Erika Fernández, una mujer que no cesa la búsqueda de seis seres queridos desaparecidos tras el colapso de las edificaciones.

Continúan las labores de rescate y limpieza

Las labores de limpieza y rescate siguen en las zonas afectadas, donde la maquinaria pesada y las autoridades trabajan en edificios afectados.

Para Fernández, el día ya no se mide por horas, sino por los pasos que recorren una y otra vez tras el terremoto. Ha convertido su rutina en un doloroso recorrido por las salas de emergencia, centros asistenciales, campamentos improvisados e incluso en las morgues de Caracas.

“La angustia de no saber si están vivos, si están ahí o los sacaron. No sabemos y eso es algo inexplicable al tener esa angustia. Es algo horrible”, contó Fernández.

Los hermanos de Erika buscan entre los escombros

Su situación refleja la realidad de cientos de venezolanos afectados por la catástrofe. La mujer no pide milagros, ni se aferra a falsas esperanzas; solo anhela que la tierra les devuelva a sus seres queridos para darles una despedida digna.

La mujer narró que sus hermanos están todos los días ayudando a buscar entre los escombros. Ella está con su mamá recorriendo los hospitales y demás lugares.

Las labores de rescate continúan en diversas edificaciones y aún encuentran señales de vida diez días después. Se mantiene la luz al final del túnel para muchas familias, aunque hay personas que han comenzado a resignarse y solo esperan recuperar los cuerpos.

Las autoridades han solicitado apoyo, ayuda y maquinaria especializada para asistir a los damnificados y continuar con las actividades. También se requiere personal.