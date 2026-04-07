🚨EN VIVO 🚨Paraguay vs. Francia: siga en directo el minuto a minuto

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo, que se disputa en Filadelfia, podrá seguirse EN VIVO minuto a minuto por todas las plataformas digitales del Canal RCN.

La emoción de las fases definitivas de la Copa del Mundo continúa con uno de los partidos más atractivos de los octavos de final. Paraguay, una de las grandes sorpresas del torneo, buscará dar otro golpe sobre la mesa cuando enfrente a Francia, una de las principales candidatas al título.

El compromiso se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, escenario que recibirá a dos selecciones con estilos completamente diferentes. Mientras la Albirroja apuesta por el orden defensivo y la disciplina táctica, el conjunto francés llega con un ataque repleto de figuras lideradas por Kylian Mbappé.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Francia?

El partido entre Paraguay y Francia está programado para este sábado 4 de julio a las 4:00 p. m. (hora de Colombia).

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso EN VIVO por las plataformas digitales del Canal RCN.

El vencedor avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y continuará en la lucha por levantar el trofeo más importante del fútbol.

¿Cómo llegan Paraguay y Francia al partido?

Paraguay llega con la confianza por las nubes tras protagonizar una de las mayores sorpresas del campeonato. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro eliminó a Alemania en una dramática definición por penales, donde el arquero Orlando Gill fue la gran figura al detener dos cobros y sellar la clasificación.

Ahora tendrá una prueba aún más exigente frente a una Francia que mantiene intacta su candidatura al título mundial. El conjunto europeo cuenta con una de las delanteras más poderosas del torneo, encabezada por Kylian Mbappé, quien sigue en la pelea por convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Junto al delantero francés aparecen nombres como Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Désiré Doué, futbolistas que le han dado velocidad, desequilibrio y contundencia al ataque de Les Bleus.

El enfrentamiento también revive un antecedente especial. Paraguay y Francia ya se cruzaron en los octavos de final del Mundial de 1998, cuando los franceses, anfitriones de aquella edición, lograron avanzar y terminaron conquistando su primera Copa del Mundo.

Más de dos décadas después, la Albirroja buscará escribir una historia diferente y seguir sorprendiendo en Norteamérica, mientras Francia intentará imponer su favoritismo para instalarse entre los ocho mejores equipos del planeta.