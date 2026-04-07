¿Desplante de Messi? Video con Vozinha desata polémica en redes

Un video que circula en redes sociales muestra un momento entre Lionel Messi y Vozinha, arquero de Cabo Verde, antes del tiempo extra del partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Las imágenes generaron todo tipo de reacciones entre los aficionados.

Argentina consiguió una sufrida victoria 3-2 sobre Cabo Verde para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, pero más allá del resultado, un episodio protagonizado por Lionel Messi comenzó a acaparar la atención en redes sociales.

En las últimas horas se viralizó un video en el que se observa al capitán argentino saludando a los árbitros antes del inicio del tiempo extra. En ese instante, Vozinha, experimentado arquero de Cabo Verde, se acerca con la intención de darle un abrazo, pero Messi continúa su camino sin responder al gesto, una acción que rápidamente abrió el debate entre los aficionados.

¿Qué muestra el video entre Messi y Vozinha?

Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran a Vozinha extendiendo los brazos para saludar al capitán argentino. Sin embargo, Messi lo ignora y no corresponde al abrazo del guardameta africano.

El momento ha sido interpretado de distintas maneras por los usuarios. Mientras algunos consideran que se trató de un desplante hacia el arquero de Cabo Verde, otros creen que el futbolista argentino estaba completamente concentrado en el inicio del tiempo extra y simplemente no advirtió el gesto.

Futbolistas de Cabo Verde buscaron a Messi finalizando el partido

Más allá de la polémica, el final del compromiso dejó una imagen muy diferente. Luego de la eliminación, varios jugadores de Cabo Verde buscaron a Messi para pedirle una fotografía y compartir unos minutos con el campeón del mundo.

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El propio Vozinha, una de las figuras del torneo y pieza clave para que su selección alcanzara los dieciseisavos de final, expresó después del partido que sentía tristeza por la eliminación, pero también orgullo por el desempeño de su equipo y por el futuro que pueden tener varios de sus compañeros.

La actitud de los futbolistas africanos fue ampliamente destacada por aficionados y analistas, quienes resaltaron el respeto mostrado hacia Argentina pese a la derrota.

Mientras Argentina celebra su clasificación a los cuartos de final, el video entre Messi y Vozinha continúa acumulando millones de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios consideran que fue un simple malentendido propio de la tensión del momento, mientras otros cuestionan la actitud del capitán argentino.

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Por ahora, las imágenes siguen alimentando la conversación en redes sociales, donde el episodio se convirtió en uno de los temas más comentados tras el intenso duelo entre Argentina y Cabo Verde.