Jhon Córdoba se refirió al penal que no le pitaron en la final de la Copa América: fuertes palabras

El juego de la final de la Copa América entre la Selección Colombia contra Argentina sigue dejando de que hablar entre todos los seguidores colombianos y algunas partes de Sudamérica, teniendo en cuenta las fuertes polémicas que se presentaron durante los 120 minutos y que de una u otra manera perjudicaron al combinado nacional.

Una de las personas que no olvidan lo que sucedió en la ciudad de Miami es Jhon Córdoba, delantero del combinado nacional, y quien durante los últimos días volvió a recordar la polémica falta que recibió en el juego de final y que no fue sancionada como penal, lo que ocasionó sinfín de comentarios entre varios medios deportivos.

Jhon Córdoba “Lo vimos todo, era claro”

En conversaciones con ESPN, el delantero de la Selección Colombia hizo referencia a la jugada polémica que tuvo con Macallister y que para muchos era penal a favor de Colombia, dejando claro si era falta, pero que el juez central no la quiso sancionar ni tampoco recibir la ayuda del VAR.

“En el momento teníamos ganas de ganar, sucedieron ciertas cosas que aún no tenemos explicación. Lo del penal lo vimos todos, era claro, pero el árbitro vio otra cosa y capaz eso hubiese cambiado las cosas”, aseguró el delantero de la Selección Colombia.

Además, el jugador hizo un pequeño análisis de lo que fue el compromiso contra la albiceleste, afirmando que se hizo un gran juego, pero que los argentinos tuvieron un poco más de suerte que ellos y aprovecharon los errores que se cometieron dentro del terreno de juego y por tal motivo se quedaron con la corona.

“Creo que no tuvimos la suerte necesaria, ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina. Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero no tenemos que lamentarnos. Lo hicimos bien y no es momento de juzgar a nadie”, añadió del delantero.

Jhon Córdoba “Argentina salió a buscar los penales”

Por último, el atacante aseguró que fue un partido bastante cerrado, dejando claro que ambos estaban buscando los penales. Sin embargo, un descuido hizo que los jugadores de Argentina se pudieran encontrar con el gol de la victoria.

“El equipo estuvo bien, no sentí que no arriesgamos. Raras son las finales donde se marcan muchos goles, son partidos cerrados. Ellos creo que salieron a buscar los penales, se encontraron con el gol a último momento”, finalizó.