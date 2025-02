Jhon Durán responde a sus detractores por irse a Al Nassr: "no conocen nada de mi vida"

Jhon Durán ha sido tema de qué hablar durante los últimos días tras confirmarse su millonario paso a Al Nassr de Arabia Saudí.

En una operación que ha sido valorada en la prensa en torno a los 65 millones de libras (unos 78 millones de euros), el colombiano se convirtió en uno de los mejores pagos a nivel mundial.

Aunque muchos han aplaudido el paso del ariete al equipo de Cristiano Ronaldo, otros han sido muy críticos e incluso han tildado al jugador de "mercenario" tras su reciente fichaje.

Jhon Durán responde a las críticas

Ya estando en suelo árabe, Durán concedió una entrevista exclusiva para el medio deportivo DAZN. Allí, el cafetero expresó su sentir ante los comentarios negativos y aclaró los motivos que lo llevaron a tomar esta importante decisión en su carrera.

Y agregó: “A las personas que están hablando que me mueve el dinero, quiero decirles que ellos no conocen nada de mi vida, a mí no me mueve el dinero. Soy un niño, sigo compartiendo con todos los míos, el dinero para mí no es lo más importante en la vida. Tomé la decisión y creo que para mí es la mejor decisión”.

A quienes los que asegura que este es un retroceso, Durán fue enfático y aseguró: "Hay mucha gente que tiene un pensamiento diferente de la liga, por lo general son gente que está pensando cosas que no van”.

Foto: @AlNassrFC_EN

Durán se mostró contento de llegar a Al Nassr

Dejando a un lado la crítica, el colombiano también expresó su felicidad de haber llegado a suelo árabe.

“Estoy muy contento de poder llegar a este gran equipo, a este importante equipo de la liga. Estoy esperando que llegue ese momento rápido para poder estar en el campo con mis compañeros”.

Además agregó su orgullo de compartir junto a Cristiano Ronaldo, uno de los mayores referentes a nivel mundial.

“Hay Muchos nombres grandes. Y está el nombre más importante, voy a compartir con él (Cristiano Ronaldo), la persona más importante del fútbol en todos los años. Tiene mucha importancia esta liga ahora, hay grandes estrellas y van a ser grandes partidos”.