El codazo de Jhon Durán con Fenerbahçe que desató polémica y duras críticas en Turquía

Jhon Durán volvió a ser noticia en Turquía, no por sus goles, sino por un codazo que generó polémica y críticas.

Jhon Durán con el Fenerbahce
Foto: AFP

agosto 17 de 2025
02:50 p. m.
El delantero colombiano Jhon Durán fue protagonista de la polémica en el empate 0-0 del Fenerbahce contra el Göztepe, por la segunda fecha de la Superliga Turca 2025-26.

Más allá de su discreto rendimiento ofensivo, el nacido en Zaragoza, Valle del Cauca, quedó en el centro de la crítica por una acción antideportiva que pudo costarle la expulsión.

La jugada polémica del codazo de Jhon Durán

Cuando terminaba el primer tiempo, Durán recibió la marca de Allan Godoi. Tras descargar el balón hacia atrás, el colombiano levantó su brazo izquierdo y golpeó con el codo el pecho del defensor. El árbitro, que estaba de frente, no dudó en amonestarlo con tarjeta amarilla.

Sin embargo, las repeticiones y los reclamos de los rivales generaron controversia. Para muchos analistas, la jugada merecía tarjeta roja, pues el golpe fue evidente y no tenía relación con la disputa del balón. El gesto enardeció tanto a los jugadores del Göztepe como a la afición local, que no dejó pasar el incidente.

Críticas al comportamiento de Jhon Durán

El exarquero e ídolo del Fenerbahce, Volkan Demirel, fue contundente en sus declaraciones: “Con el estilo de José Mourinho, Jhon Durán pronto estará en el banquillo”.

El ahora comentarista señaló que, aunque la roja habría sido una sanción “muy fuerte”, el colombiano debe controlar sus actitudes en el campo si quiere consolidarse en el club.

La actuación del atacante se suma a la preocupación por su falta de gol, pues tampoco pudo marcar en su segundo partido con el equipo turco. En un torneo tan competitivo como la Superliga, y bajo la disciplina de Mourinho, cada error pesa más de la cuenta.

