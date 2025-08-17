CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz recibió gran noticia después de su debut oficial con el Bayern Múnich

Luis Díaz recibió una gran noticia, que seguramente hará más amena su estancia en Múnich.

Luis Díaz
Foto: @FCBayern

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
10:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El colombiano Luis Díaz recibió una buena noticia en las últimas horas con la venta de Kingsley Coman al Al-Nassr de Arabia Saudita de Cristiano Ronaldo, pues el delantero guajiro iba a pelear por un puesto en la temporada con el habilidoso francés, pero con su salida, todo parece más tranquilo para que Díaz se haga con el lugar en el equipo titular.

El internacional francés Kingsley Coman dejó el Bayern de Múnich, al que defendió durante diez años, y fichó por el Al Nassr saudita, informaron este viernes ambos clubes.

"Bienvenido, Coman", anunció en su cuenta de Instagram el Al Nassr, que minutos después precisó que el contrato dura hasta 2028.

Con Luis Díaz como protagonista: Bayern Múnich hizo importante y lindo anuncio
RELACIONADO

Con Luis Díaz como protagonista: Bayern Múnich hizo importante y lindo anuncio

A sus 29 años, Coman refuerza un plantel donde tendrá como principal compañero al astro portugués Cristiano Ronaldo.

"King siempre formará parte del Bayern, le deseamos lo mejor en su nuevo reto", reaccionó por su parte el director deportivo del club muniqués, Max Eberl, citado en un comunicado del Bayern, que el sábado disputará la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart.

Poco antes de la oficialización del fichaje, el propio Coman había publicado en Instagram un mensaje de despedida para los hinchas de su ahora exequipo.

"Este club siempre será parte de mí. Al Bayern solo le deseo éxitos continuos en las próximas temporadas. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias", escribió el jugador 58 veces internacional con Francia, acompañando el mensaje con un vídeo de resumen de su década en Baviera, de poco más de dos minutos de duración.

Coman llegó a mediados de 2015 al Bayern como cedido para dos años por la Juventus. Fue traspasado definitivamente al equipo muniqués a mediados de 2017.

El momento más especial del atacante en estos diez años fue el tanto de la victoria en la final de la Liga de Campeones en 2020, cuando el Bayern se impuso 1-0 al Paris Saint-Germain en Lisboa.

Fue el sexto título de campeón de Europa para el poderoso cuadro alemán.

La historia del 'espía' del Bayern en Liverpool que convenció a Luis Díaz de ir a Alemania
RELACIONADO

La historia de la 'espía' del Bayern en Liverpool que convenció a Luis Díaz de ir a Alemania

Además de esa Champions, Coman ganó con el Bayern 9 ligas alemanas, 3 Copas de Alemania, 3 Supercopas de Alemania, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

El pase de Coman al Al Nassr era un secreto a voces desde el principio de la semana. Según la prensa, el acuerdo entre los clubes fue de unos treinta millones de euros (35 millones de dólares) por su pase.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nairo Quintana

Oficial: ¡Confirman que Nairo Quintana no correrá La Vuelta a España 2025!

Luis Díaz

Luis Díaz rompió el silencio tras su primer título y gol con el Bayern: “Va a quedar marcado para mi vida”

Atlético Nacional

Nacional empató frente a Fortaleza en el Atanasio y ya piensa en Sao Paulo

Otras Noticias

Gobernación de Cundinamarca

Hay nuevos descuentos en comparendos: estos conductores serán beneficiados

Autoridades anunciaron alivios en comparendos con rebajas en intereses y opciones de cuotas para conductores de carro y moto.

Inseguridad en Bogotá

Video | Cómplice de atracador del violento robo en restaurante de Chapinero fue capturado

A pleno mediodía del sábado 16 de agosto los comensales del restaurante Mistral fueron víctimas del robo a mano armada.

Bolivia

Elecciones en Bolivia: Samuel Doria y Jorge Tuto Quiroga se disputan la Presidencia

Redes sociales

Fulano y Mengano: este el origen de ambas expresiones

Enfermedades

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025