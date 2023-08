Video: Jhon Durán marcó su primer gol con el Aston Villa en la Premier League

Jhon Jáder Durán marcó su primer gol con el Aston Villa contra el Everton. El Aston Villa golea a los 'Toffees' 4-0, y con apenas un minuto en cancha, el delantero colombiano marcó su primer gol con la camiseta de los 'Villains'.

El colombiano recién ingresó al terreno de juego al minuto 74, y en la primera pelota que tocó, superó en velocidad y con un regate a Michael Keane para quedar mano a mano contra Jordan Pickford. Con sutilidad, definió con pierna zurda mara poner el 4-0.

Vea el gol:

JHON DURÁN 🇨🇴(2003) SCORES HIS FIRST ASTON VILLA AND PREMIER LEAGUE GOAL!!!pic.twitter.com/MuIoV6OBdl