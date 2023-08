Video: así fue la tanda de penales que coronó a Messi e Inter Miami campeones de la Leagues Cup

Inter Miami se coronó campeón de la primera edición de la Leagues Cup tras vencer en penaltis al Nashville FC. Lionel Messi lideró al conjunto de Florida al primer título de su historia. El astro argentino marcó el gol de su equipo en el tiempo regular, y Fabrice Picault marcó para los rivales. El encuentro terminó 1-1 y se definió desde el punto blanco.

En la tanda de penaltis, quien se erigió como la gran figura fue el arquero Drake Callender. El guardameta del Inter Miami detuvo el cobro de Randall Leal, anotó el onceavo penalti, y luego paró el disparo definitivo de Elliot Panicco, para así darle el título al Inter Miami.

Vea la tanda de penaltis:

11 ROUNDS. 🤯



Every penalty from the shootout that saw @InterMiamiCF claim the #LeaguesCup2023 crown. pic.twitter.com/mInGVgoIo1