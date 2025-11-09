CANAL RCN
"Es grave": se reportó un nuevo problema para Jhon Durán en Fenerbahçe

Jhon Durán, que no estuvo en la última convocatoria de la Selección Colombia, sigue sin recibir noticias alentadoras.

Foto: AFP.

septiembre 11 de 2025
02:49 p. m.
Jhon Durán, el delantero colombiano de 21 años, no estuvo presente con la Selección Colombia en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El ariete, que milita actualmente en el Fenerbahçe de Turquía, ingresó desde el banco de suplentes el pasado 27 de agosto de 2025, en el partido de vuelta vs. Benfica, por la fase de 'play-off' de la Champions League.

Sin embargo, en una de las últimas jugadas tuvo un choque con Trubin, el arquero del equipo portugués, y quedó sentido.

En medio de esa situación, José Mourinho, que en ese entonces todavía era el director técnico del Fenerbahçe, se molestó con el delantero colombiano y le pidió que se pusiera de pie rápido debido a que iban perdiendo.

Por lo tanto, se pensó que la molestia no sería de gravedad y que Jhon Durán seguiría teniendo actividad sin problemas con su nuevo club.

No obstante, en las últimas horas se ha reportado desde Turquía que la lesión de Jhon Durán sí sería de gravedad y que, incluso, tuvo que viajar a Barcelona para que lo monitoree uno de los mejores especialistas.

Jhon Durán, el delantero de Fenerbahçe y la Selección Colombia, estaría casi un mes fuera de las canchas

El periodista Gürcan Bilgiç indicó recientemente que, inicialmente, Jhon Durán sería baja en el Fenerbahçe al menos durante un mes más. Sin embargo, también detalló que en el caso de que se requiera una cirugía, podría perderse casi toda la temporada.

"Ayer me enteré de que la lesión de Jhon Durán es grave y que estará de baja al menos un mes. Se espera que se recupere sin cirugía, pero, si se la hacen, podría perderse la temporada. Eso es preocupante y por eso En Nesyri y Talisca se han vuelto tan valiosos", enfatizó el comunicador.

Además, el periodista Yagiz Sabuncuoglu añadió que Jhon Durán tuvo que viajar a Barcelona porque ha continuado con dolores.

"Jhon Durán ha viajado a Barcelona para acelerar su recuperación. El delantero colombiano se someterá a una revisión médica con uno de los mejores médicos deportivos de España", aseguró el periodista.

Estos han sido los números de Jhon Durán con el Fenerbahçe

Jhon Durán, que llegó recientemente a Fenerbahçe, ha tenido participación en seis partidos y disputado 328 minutos.

En ese lapso, logró celebrar un gol ante el Feyenoord, en los play-offs de la Champions League, y aportó una asistencia en la Superliga de Turquía vs. Kocaelispor.

 

