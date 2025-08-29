¿Hubo disgusto? El mensaje de despedida de Jhon Durán a José Mourinho

El delantero colombiano Jhon Jader Durán utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de despedida a José Mourinho, quien dejó de ser técnico del Fenerbahce tras la eliminación del club turco a manos del Benfica en la fase previa de la Champions League. La salida del experimentado entrenador portugués generó un gran revuelo en Europa, y el atacante cafetero decidió agradecerle públicamente el corto periodo en el que coincidieron.

“Estuve contigo poco tiempo pero muchas gracias por todo, míster. Eres un excelente profesional y un gigante técnico, muy feliz de compartir contigo y aprender de uno de los más grandes del mundo. ¡Que todo vaya bien, gracias míster!”, escribió Durán en su cuenta de Instagram, dejando de lado las versiones que señalaban tensiones con el entrenador.

Un mensaje que desmiente rumores de mala relación

Varios medios europeos habían informado que la falta de continuidad del colombiano en el Fenerbahce respondía a una supuesta mala relación con Mourinho. Sin embargo, el mensaje publicado por Durán refleja respeto y gratitud hacia el estratega luso, considerado uno de los técnicos más exitosos de las últimas décadas.

La salida de Mourinho abre un nuevo capítulo para el delantero de 20 años, quien busca consolidarse en el fútbol turco y recuperar protagonismo, algo que no logró con frecuencia durante la gestión del portugués. El futuro entrenador del club tendrá la tarea de reestructurar la plantilla tras el golpe sufrido en la Champions.

Durán también quedó fuera de la Selección Colombia

Este viernes, Durán volvió a ser noticia en su país luego de no ser convocado por Néstor Lorenzo para los partidos de la Selección Colombia ante Bolivia y Venezuela, decisivos para asegurar el cupo al Mundial 2026. Su ausencia, sumada a la incertidumbre en su club, convierte las próximas semanas en un reto crucial para que el delantero retome continuidad y vuelva a estar en el radar del combinado nacional.